Skymetro, il rebus dei costi. Rixi: “Intanto partiamo, alcune stazioni si potrebbero realizzare dopo”

Genova. Andare a gara il prima possibile per affidare i lavori dello Skymetro e realizzare alcune stazioni solo in un secondo momento, quando saranno disponibili risorse aggiuntive. È una delle ipotesi delineate oggi dal viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi per affrontare il nodo dei costi per la metropolitana sopraelevata in Valbisagno, al momento finanziata con 398 milioni di euro.

“È un tema che si andrà analizzare nel momento in cui verrà approvato il progetto definitivo – spiega Rixi -. Ovviamente noi siamo a disposizione per eventuali integrazioni. È evidente che il rincaro delle materie prime è avvenuto per tutti i progetti. Bisogna capire se rimodulare le tempistiche di realizzazione delle fermate successive e ridurre in un primo tempo le fermate oppure fare un appalto e riuscire a garantire le risorse già nell’attuale annualità. È un tema aperto. Quello che noi vogliamo fare è un’opera che consenta di superare tutte le criticità”.

Il tema del quadro economico è uno degli scogli che deve affrontare l’amministrazione di Palazzo Tursi dopo il via libera al progetto. In uno degli aggiornamenti alla documentazione del progetto emerso durante la conferenza dei servizi era comparsa una stima che superava i 500 milioni di euro tenendo conto dell’aumento generale del livello dei prezzi. Poi, però, la decisione di eliminare la complicata curva a Sant’Agata ha rivoluzionato tutti i conteggi, provocando un risparmio teorico che però non è mai stato quantificato. Nel frattempo il sindaco Bucci scalpita per accelerare l’iter e aprire il cantiere, nonostante la proroga della fine lavori al 2029 che il Mit dovrebbe ufficializzare a breve.

“Bisogna capire qual è lo strumento che ci consente di aprire il cantiere subito e avviare la realizzazione di un’opera che deve essere iniziata – ribadisce Rixi -. C’è anche l’ipotesi di fare alcune cose successivamente, oppure realizzare alcune attività adesso e alcune dopo“. I nuovi treni, ad esempio, potrebbero essere acquistati “con un altro strumento e non contemporaneamente all’opera”. In alternativa si studia la possibilità di avere “un adeguamento del finanziamento in corso” o ancora la suddivisione dell’appalto in due lotti distinti.

Lo Skymetro, secondo l’unico progetto approvato, prevede sei stazioni: Molassana, San Gottardo, Guglielmetti, Staglieno, Parenzo e Romagnosi. Di fatto, però, dovrebbero diventare sette col “raddoppio” di Brignole, visto che il tracciato dovrà avere un capolinea autonomo e non si innesterà sulla linea esistente. Difficile capire quali stazioni intermedie potrebbero essere tagliate in un primo momento. Di certo la priorità è rappresentata dal collegamento diretto con Molassana.

L’obiettivo, comunque, è “chiudere tutto entro quest’anno e iniziare a fare la gara – sottolinea Rixi -. Crediamo che i tempi di realizzazione debbano essere stringenti in modo da poter dare un progetto unitario rispetto al Tpl genovese”.

Intanto, durante la conferenza programmatica del Pd Genova Futura, si è parlato ancora di possibili alternative allo Skymetro sulla base della situazione che verrà a crearsi quando sarà entrato in funzione lo scolmatore del Bisagno. Una suggestione già avanzata dall’ex governatore Claudio Burlando che aveva proposto un sistema a centro alveo. Per ora il partito chiarisce la netta contrarietà alla metropolitana sopraelevata, ma teorizza che “una volta messo in sicurezza l’alveo potrebbero crearsi le condizioni per realizzare un sistema di trasporto che non impatti sul paesaggio e sull’abitato come appunto lo Skymetro“.

Non si fa attendere la replica a distanza di Rixi: “Qualcuno in questi giorni ha detto che con lo scolmatore del Bisagno si potrebbe fare una linea metropolitana in alveo e non rialzata. Io mi guardo e mi chiedo se si ricorda cos’è il Bisagno e soprattutto che è attraversato da numerosi ponti, quindi bisogna decidere se la metropolitana deve passare sopra o sotto. Se passa sotto, non c’è scolmatore che regga. Ogni tanto qualcuno parla perché vuole parlare, ma non si occupa di dare una sicurezza alle infrastrutture”.