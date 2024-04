Sicurezza negli istituti di credito, protocollo firmato da prefettura e Abi

Genova. Consolida e potenzia la collaborazione tra istituzioni e le banche il rinnovo del Protocollo d’intesa per la sicurezza negli istituti di credito sottoscritto oggi dal Prefetto Cinzia Torraco e dal coordinatore nazionale del Centro ricerca dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) sulla sicurezza anticrimine (OSSIF) Marco Iaconis.

L’accordo prende in esame i rischi derivanti dalle tecnologie, dalle rapine, dai furti, dagli attacchi criminali ed informatici e definisce, in un sistema coerente ed organico, nuovi impegni per le banche e Forze di Polizia per utilizzare in maniera più efficace le misure di sicurezza a favore degli istituti di credito e della loro clientela. Si tratta di misure ad ampio raggio, impianti tecnologici di videosorveglianza, adozione di sistemi di sicurezza per la custodia valori e dei contanti e dispositivi di protezione dei bancomat.

Al fine di potenziare l’attività di prevenzione e investigativa, le Forze di Polizia – i cui vertici provinciali hanno partecipato all’evento – potranno servirsi di sistemi tecnologici predisposti dalle banche e condivideranno le informazioni, inserite dalle banche, sugli eventi criminosi contenute in un unico data-base.

Il Protocollo fornisce risposte concrete alla domanda di sicurezza degli istituti bancari, a tutela della loro operatività, dei dipendenti e della clientela ed impegna le banche ad adottare misure di protezione e prevenzione mirate da scegliere tra una serie di accorgimenti e ulteriormente potenziare in caso di ripetuti episodi di criminalità.