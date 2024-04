Sicurezza, maxi controlli della polizia da Nervi a Sestri: un verbale e una denuncia per oltraggio

Genova. Continuano i controlli della Polizia di Stato sul territorio genovese, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori e in materia di stupefacenti, nonché al contrasto dei fenomeni di microcriminalità, in risposta anche agli esposti presentati dai singoli cittadini e comitati.

In particolare nei giorni scorsi, sono stati predisposti sei servizi straordinari dedicati al monitoraggio del territorio, nelle delegazioni del centro storico cittadino, di San Fruttuoso, di Cornigliano, di Prè, di Sestri Ponente e di Nervi. Ad operare gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Liguria affiancati dai colleghi dei Commissariato di P.S. Centro, San Fruttuoso, Cornigliano, Prè e Nervi.

Lunedì i poliziotti del Commissariato di Sestri Ponente hanno effettuato vari controlli mirati nel lungomare di Pegli nonché nella delegazione sestrese e presso il depuratore di Multedo di Pegli dove sono stati controllati alcuni immobili abbandonati.

Nella giornata di martedì sono scesi in campo gli uomini di Cornigliano che hanno setacciato, in collaborazione con un’unità Cinofila, tutta la zona del Centro Commerciale “Fiumara”. In particolare sono stati controllati i giardini adiacenti, i varchi d’ingresso/uscita ed è stata effettuata anche una pattuglia all’interno del centro commerciale. Durante il servizio è stato controllato, in via Canzio, un ristornate segnalato con diversi esposti come ritrovo di soggetti extracomunitari dediti allo spaccio dove sono stati identificati diversi avventori con precedenti di polizia di cui uno trovato con a carico una notifica di rintraccio. L’attività è poi proseguita in piazza Vittorio Veneto dove i poliziotti hanno identificato un cittadino con a carico un rintraccio per la notifica di un ordine di carcerazione. L’ultimo controllo degli operatori di Cornigliano è avvenuto nei pressi di un box-auto, zona segnalata da vari esposti dei cittadini come ritrovo di gruppi di giovani che creano disturbo alla quiete pubblica.

Giovedì i controlli sono stati effettuati a Prè e nella delegazione di Nervi. Nello specifico, nel cuore dei vicoli genovesi, l’attenzione degli agenti è ricaduta, oltre alle vie principali, nelle zone del Carmine, in Calata de Mari e nell’area Darsena garantendo il rispetto del divieto di consumo, detenzione e somministrazione di bevande alcoliche. Durante l’attività sono stati controllati 6 locali di cui uno sanzionato con verbale di euro 2000 per insufficienti condizioni igieniche.

Nella delegazione di Nervi i poliziotti hanno controllati tutte le vie principali del quartiere con particolare attenzione nelle due Stazioni Ferroviarie di Quinto e di Nervi, a Priaruggia e nelle vie Gianelli, Majorana, Quinto e Oberdan dove si sono verificati, nei giorni scorsi, danneggiamenti e furti negli esercizi commerciali. Durante il pattugliamento, nei giardini di Quinto, gli agenti hanno denunciato un 20enne per oltraggio a PU per essersi opposto alla sua identificazione.

Venerdì è stato il turno dei poliziotti del Commissariato Centro e di San Fruttuoso. Nel cuore del centro storico cittadino sono state controllate tutte le vie principali, in modo particolare Sottoripa e in vico del Seriglio, zone segnalate per attività di spaccio. Nel quartiere di San Fruttuoso gli agenti hanno setacciato tutte le varie zone di competenza effettuando anche due posti di controllo veicoli in via Adamoli e in via Molassana.

Complessivamente, durante tutte le attività sono stati identificate 351 persone, 95 veicoli e sono stati controllati 6 esercizi commerciali.