Si fanno consegnare 30mila euro in contanti da un anziano e fuggono verso sud: trovati e arrestati dai carabinieri

Genova. Carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno tratto in arresto, in regime di flagranza, due italiani, di 21 e 25 anni, originari della Provincia di Napoli, per truffa aggravata. impropria in danno di anziano uomo, originario del luogo, di anni 84.

La vittima è stata contattata da una terza persona che, dopo essersi qualificata al telefono come un appartenente all’Arma dei Carabinieri induceva la vittima a consegnare, nelle mani di una persona “affidabile”, “lontano amico di famiglia”, del denaro necessario per tutelare il figlio dell’anziano, ritenuto responsabile di un presunto incidente stradale con feriti.

Secondo quanto poi raccolto dai carabinieri, all’atto della consegna della somma, l’anziano ha percepito di trovarsi dinanzi ad un individuo “non affidabile”, che tuttavia è riuscito ad appropriarsi del contante spintonando violentemente la povera vittima e dandosi poi a repentina fuga a bordo di autovettura a noleggio.

L’accaduto è stato immediatamente segnalato dall’anziano al 112 NUE emergenze, determinando la pronta attivazione delle ricerche. L’autovettura, a bordo della quale l’aggressore e un altro complice hanno tentato la fuga, è stata quindi prontamente intercettata dai militari della Stazione di Rapallo e dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Santa Margherita Ligure, anche grazie all’ausilio del sistema di lettura targhe cittadino.

A bordo del mezzo, militari dell’Arma, seguito perquisizione veicolare e personale, hanno

rinvenuto somma contante di 4mila euro, precedentemente sottratta all’anziano uomo, e alcuni monili in oro (alcuni anelli e una catenina), del valore complessivo di duemila euro, parte dei quali provento di analoga truffa perpetrata in precedenza a danno di una donna di 83 anni di Rapallo. La refurtiva è stata quindi restituita ai legittimi proprietari.

Ulteriore repentina attività investigativa della Compagnia Carabinieri di Sestri Levante in

occasione della truffa subita da un anziano. L’anziano, scoperto di essere stato vittima della truffa, in preda alla disperazione per avere consegnato i risparmi di una vita, aveva allertato i Carabinieri. I militari, anche attraverso un approfondito lavoro di analisi sui sistemi di videosorveglianza del loro territorio, sono riusciti ad individuare l’autovettura con cui era stata commessa la truffa diramando, a livello nazionale, le ricerche della stessa ed ipotizzando che gli stessi si stessero dirigendo verso il sud Italia considerando l’accento degli autori.

A seguito di questa segnalazione, i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, Frosinone , nei pressi

dell’uscita del casello dell’autostrada A1, hanno proceduto al controllo dei due soggetti che si trovavano nei pressi di un distributore di carburante intenti a fare rifornimento all’autovettura segnalata. Hanno quindi proceduto alla perquisizione personale e veicolare rinvenendo, sotto i sedili dell’auto, la somma di euro trentamila euro e monili in oro per un valore di circa cinquemila euro, che i due, 49enne e 34enne campani, avevano truffato all’anziano ligure nel corso della mattinata. I due venivano dunque arrestati. La refurtiva è stata poi restituita all’anziano.