Lo storico panificio Simonitti di Sestri Ponente preso di mira dai vandali: “Siamo delusi e increduli”

Genova. Lo storico panificio Simonitti preso di mira dai vandali. A denunciarlo sono i titolari dell’attività di Sestri Ponente, conosciuta anche ben oltre i confini del quartiere grazie alla particolare focaccia e all’apertura notturna, che martedì mattina hanno condiviso una foto che mostra il bancone in frantumi.

“Siamo stati vittime di un vile atto vandalico ai danni del nostro bancone. Danno che ci costringe ad un forzato giorno di chiusura per ripristinare la postazione – spiegano sui social – Siamo davvero sbigottiti e amareggiati da questa ingiustificata e immeritata violenza che ha portato qualche individuo a commettere prima un reato di violazione di proprietà poi un reato di danno alla proprietà. Siamo sempre stati al servizio del quartiere e della comunità, con orari e prezzi accessibili a tutti, sempre col sorriso sulle labbra che fossero le 10 del mattino o le 3 di notte”.

Siamo senza parole, nell'attesa che le telecamere di sicurezza del negozio ci rivelino i dettagli, abbiamo implementato i nostri sistemi anti intrusione, cosa che nel 2024 a Sestri non pensavano saremmo stati costretti a fare – concludono da Simonitti, che ha sede in via Giotto – Siamo delusi e increduli. Ci scusiamo per il disagio che involontariamente recheremo con la chiusura odierna e di domani ma torneremo da buoni lavoratori genovesi con un po' di mugugno in più".

Non è la prima volta che un commerciante di Sestri Ponente si ritrova a fare i conti con vetrate distrutte. A gennaio, nella stessa nottata, erano stati presi di mira un negozio e un ristorante di via Sestri, spaccate che nelle settimane precedenti hanno riguardato anchea ponente ci sentiamo scoperti. La questione era stata sollevata anche dalla consigliera della Lista Rossoverde in Municipio Medio Ponente, Sara Tassara, che a Genova24 aveva sottolineato come “a ponente ci sentiamo scoperti. Sono criticità che si evidenziano sempre di più e si estendono a macchia d’olio, a dimostrazione della gestione fallimentare della sicurezza in città. L’approccio è concentrarla sul centro storico, con conseguente gestione poco efficace delle forze dell’ordine. Da settembre sto lavorando insieme al Siap per aprire un percorso sui patti per la sicurezza urbana, ma per ora è rimasta lettera morta”.