Spaccio dietro il bancone della macelleria a Sestri Ponente: arrestati titolare e due complici

Genova. Sulla carta macelleria islamica, nella pratica base per una fiorente attività di spaccio portata avanti a Sestri Ponente, dietro il bancone, tra i vari tagli di carne.

I poliziotti della squadra mobile hanno arrestato tre uomini tra i 45 e 56 anni che sfruttavano la macelleria per custodire la droga e preparare le dosi, vendendole poi ai clienti. Tra loro anche il titolare. A far scattare l’operazione è stata una segnalazione relativa al viavai sospetto di persone intorno al negozio, che ha spinto gli investigatori della sezione criminalità diffusa ad approfondire.

Si sono quindi appostati all’esterno e hanno notato che due degli uomini arrestati si presentavano tutti i pomeriggi nei pressi della macelleria e interagivano brevemente con alcuni clienti, facendo la spola tra l’interno e l’esterno dopo ogni incontro. Il sospetto dei poliziotti era che, dopo avere “preso l’ordine”, entrassero per prendere le dosi.

Il blitz è scattato al termine dell’ennesimo incontro: i poliziotti hanno seguito un uomo che si era avvicinato ai due uomini poi arrestati e lo hanno perquisito trovandogli addosso quattro dosi di cocaina. A quel punto sono entrati nella macelleria insieme con Constantin, il cane antidroga in forza nelle unità cinofile, che dietro il bancone ha scoperto un sacchetto di cellophane contenente 260 grammi di cocaina, di cui 150 grammi “pura” ancora in forma solida e il resto confezionata in oltre 250 bustine termosaldate ricavate dai sacchetti della macelleria.

Nel freezer è stato invece trovato un sacchetto contenete quasi 7.500 euro, con tutta probabilità il provento dell’attività di spaccio visto che il resoconto giornaliero del registratore di cassa ammontava a meno di dieci euro. I tre uomini, risultati avere precedenti specifici per spaccio, sono quindi stati arrestati e trasferiti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.