Serie C, Pasqua gioiosa per Sestri Levante e Entella, possibile “sorpresa” da trovare nell’uovo

Sestri Levante. “Andremo ad Olbia consapevoli della nostra forza per fare un’altra grande prestazione”, aveva detto il capitano del Sestri Levante, Pane, al termine della vincente sfida con il Gubbio lo scorso weekend. E così è stato.

Rimontato l’Olbia, dopo un gol al 54′ di Ragatzu, grazie alle reti di Parlanti e di Fossati otto minuti più tardi che regalano ai corsari ulteriori tre punti cruciali per una corsa salvezza che sta iniziando a sembrare sempre più una cavalcata gloriosa. Sono sei i punti che separano i corsari dalla zona playout ma non si può non far caso anche ai due punti che li separano dalla zona promozione playoff. L’obiettivo rossoblù era e resta chiaramente quello della permanenza in categoria, obiettivo che già poteva sembrare complicato essendo una formazione neopromossa, ma chissà che ora non si possa sognare qualcosa di più grande e impensabile fino a qualche settimana fa, data la forte continuità che la squadra di Barillari sta dando nelle ultime uscite.

Un mese circa di imbattibilità per il Sestri Levante, mese in cui sono arrivati pochi gol subiti e tanti gol segnati sintomo di una squadra che sta bene e che sta cavalcando a proprio favore un’ondata di positivo entusiasmo. Ora due sfide importantissime con Pineto e Ancona per definire sempre più il futuro rossoblù. Nel frattempo la squadra si godrà una Pasqua all’insegna della soddisfazione.

Chiavari. “Pasqua è rinascere, quindi ripartire. Il modo migliore è farlo da se stessi”. Classico aforisma pasquale che descrive la vittoria biancoceleste di due giorni fa: netto 3-1 casalingo a spese del Pontedera grazie ai “+3” in gergo fantacalcistico di Corbari, Giovannini e Petermann.

Entella che torna alla vittoria che mancava dal 5-0 col Perugia: tre punti d’oro in chiave salvezza tranquilla, ma soltanto una posizione da scavalcare e due punti per inserirsi in una corsa playoff che fa gola ai diavoli neri.

Le parole di Petermann, che nelle ultime 3 partite dove l’Entella ha segnato almeno un gol ci ha messo sempre lo zampino: “Tre punti voluti, meritati e fondamentali. Siamo molto soddisfatti e adesso vogliamo già tornare in campo mercoledì per dare continuità. E’ stata una prestazione convincente e una vittoria che volevamo a tutti i costi, abbiamo ben approcciato la gara, poi abbiamo preso un eurogol che poteva spezzarci le gambe, invece siamo rimasti in partita. L’atteggiamento era quello giusto e siamo ritornati in campo vogliosi di portarla a casa. Ora facciamo più punti possibili, vedremo poi in che posizione ci ritroveremo.”

Le prossime saranno due uscite complicate contro Juventus Next Gen (recupero) e Pescara, squadre nel pieno della corsa playoff, ma molto passerà da queste due sfide. In questa posizione è lecito aspettarsi un tentativo per provare a imboccare la strada più appetitosa in un bivio che divide un sentiero salvezza da uno playoff che i tifosi, nel corso del centodecimo anniversario della loro squadra, bramano con gola.