Serie B, Spezia vs Sampdoria LIVE: derby ligure per la corsa ai playoff

SPEZIA 0 VS SAMPDORIA 0

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali del match:

Spezia: 1 Zoet, 37 Mateju, 55 Hristov, 43 Nikolau, 29 Cassata, 8 Nagy, 10 Esposito Sa, 7 Elia, 99 Verde, 80 Kouda, 9 Esposito F. A disposizione: 2 Wisniwski, 11 Cipot, 13 Reca, 14 Vignali, 20 Di Serio, 24 Moro, 25 Bandinelli, 33 Gelashvili, 36 Candelari, 40 Zovko, 77 Bertola, 97 Jagiello. Allenatore: Luca D’Angelo.

Sampdoria: 1 Stankovic, 46 Leoni, 87 Ghilardi, 29 Murru, 40 Stojanovic, 14 Kasami, 28 Yepes, 55 Darboe, 3 Barreca, 16 Borini, 19 Alvarez. A disposizione: 2 Piccini, 7 Esposito Se, 8 Ricci, 10 Verre, 11 Pedrola, 12 Tantalocchi, 21 Giordano, 22 Ravaglia, 23 Depaoli, 32 Girelli, 33 Gonzalez, 43 Ntanda-Lukisa. Allenatore: Andrea Pirlo.

Arbitro della gara il signor Di Bello di Brindisi, coadiuvato da Lombardo di Cinisello Balsamo e Cipriani di Empoli. Il quarto ufficiale sarà Giaccaglia di Jesi. Al VAR ci sarà Serra di Torino.

La Spezia. E’ tempo di derby ligure allo stadio Picco, dove andrà in scena il match Spezia vs Sampdoria. Lo scorso anno entrambe le squadre lottavano per un posto in Serie A, ma entrambe sono poi scese nella categoria inferiore. Oggi le ambizioni sono totalmente cambiate. Se la squadra di Andrea Pirlo sta lottando per conquistare un posto nella zona playoff, la squadra di D’Angelo lotta per rimanere nel campionato per non retrocedere per il secondo anno di fila. Entrambe le formazioni saranno schierate con la difesa a 3, la differenza sostanziale tra le due compagini è che la squadra genovese presenta 5 giocatori a centrocampo (3 centrali e 2 sulle fasce), mentre lo Spezia giocherà con due esterni e due centrali con Verde e Kouda a supporto di Esposito. Entrambe le squadre hanno molto in gioco, sarà probabilmente una partita senza esclusioni di colpi, la vittoria manca per entrambe le squadre da 2 giornate.