Scuola, il Senato vota il ritorno ai voti sintetici. La protesta di genitori e docenti: “Non è una gara”

Genova. Il Parlamento italiano ha messo in votazione il disegno di legge elaborato dal ministro della Scuola Giuseppe Valditara che riforma i giudizi scolatici, dalla valutazione in condotta al ritorno dei voti sintetici per quanto riguarda le scuole elementari. Il primo passaggio in Senato è stato favorevole, ora la nuova norma aspetta il definitivo passaggio alla Camera. Sul tema riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta dei docenti e del Comitato dei Genitori della Scuola Primaria Daneo di Genova, che commenta quanto sta succedendo a Roma.

“Oggi il Senato ha votato il ritorno ai giudizi sintetici al posto dei livelli di apprendimento nella valutazione alla Scuola Primaria, introdotti appena tre anni fa. Se anche la Camera approverà il provvedimento si tornerà al passato”.

“Come si sentiranno i nostri bambini e le nostre bambine di sei, sette, otto, nove o dieci anni di fronte al giudizio insufficiente? Sintetico lo è sicuramente, trasparente e motivante no di certo. Pensavamo di aver abbandonato l’idea e la necessità di classificare chi sta prima e chi sta dopo in un’ottica di misurazione (che con la valutazione ha ben poco a che fare) quando abbiamo accolto con favore l’OM 172/2020 che ha introdotto la valutazione descrittiva in sostituzione del voto numerico perché rende chiaro il rapporto tra la progettazione (ossia il percorso di apprendimento che pensiamo per quella bambina o bambino) e i criteri di valutazione.

Come? Ci siamo impegnati a mettere in relazione gli obiettivi di apprendimento che osserviamo con le dimensioni dell’apprendimento. Abbiamo raccolto documentazione su cosa ciascuna/o mette in atto durante situazioni nuove o già sperimentate in classe, abbiamo osservato l’autonomia e la continuità e, quando non erano ancora presenti, abbiamo cercato di trovare insieme a ognuna/o un modo adeguato per raggiungerli abbiamo fornito e ricevuto feedback significativi per migliorare. A volte serve soltanto del tempo in più, altre ascoltare come ci era riuscito un compagno o una compagna altre volte tocca a noi ripensare la didattica per raggiungere tutti e tutte nel rispetto delle differenze.

Oggi tutti lo scrivono nelle autovalutazioni (che non sono autovotazioni) perché in questi anni hanno imparato a liberarsi dalla dipendenza del giudizio altrui, a comprendere e riflettere su ciò che stanno apprendendo e a dire come migliorare. Già da domani.

Come docenti abbiamo investito decine e decine di ore in formazioni, incontrando le nostre famiglie per provare a costruire insieme un lessico comune per poterci intendere, abbiamo incrociato gli sguardi con i colleghi e le colleghe per restituire un profilo il più possibile attento e valorizzante di ognuna/o. Oggi ci viene imposto di tornare indietro, senza neppure consultarci né verificare le ricadute sugli apprendimenti o ascoltare (tutte) le famiglie.

Per sostituire un elemento così riconosciuto come il voto numerico, che è stato il cardine attorno al quale hanno ruotato a lungo i rapporti fra docenti e alunni, fra genitori e docenti, fra genitori e figli, non basta un provvedimento legislativo, bisogna andare in profondità e per farlo occorre tempo. Serve consolidare una valutazione di tipo formativo fatta di osservazioni e documentazioni sistematiche dei processi anziché concentrarci in modo ossessivo sui risultati, occorre superare definitivamente una didattica trasmissiva che cristallizza le condizioni iniziali senza fornire occasioni di emancipazione, di trasformazione.

In questi anni abbiamo imparato che la parte più importante della valutazione si realizza in itinere, non certo alla fine del percorso; quella rimane “nostra” e continueremo a realizzarla nei modi che riteniamo più proficui per i nostri studenti e le nostre studentesse perché noi vogliamo continuare a supportarli e non classificarli. La scuola non è una gara, i voti e i giudizi sintetici non preparano alla vita: solo una maggior conoscenza di sé potrà rendere i nostri ragazzi migliori”.