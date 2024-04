Sciopero grande distribuzione, il 26 aprile nuova mobilitazione in Liguria: ecco i marchi coinvolti

Liguria. Nuovo sciopero in arrivo per la grande distribuzione: la Uiltucs Liguria invita tutto il personale dipendente delle imprese che applicano il contratto della Dmo a scioperare per reclamare il rinnovo e il conseguente aumento economico. La data scelta è quella del 26 aprile.

Alla presenza del segretario generale della Uiltucs Paolo Andreani e del commissario straordinario della Uil Liguria Emanuele Ronzoni si è svolto oggi a Genova il consiglio regionale della sigla sindacale. Tra i temi discussi un nuovo sciopero per chiedere il rinnovo del Ccnl ancora non accettato da Federdistribuzione.

“Il 26 aprile saremo in piazza in tutta la Liguria e proclameremo 8 ore di sciopero contro l’unica associazione datoriale che ancora rifiuta un rinnovo contrattuale che dal nostro punto di vista è sacrosanto − commenta Riccardo Serri, segretario generale Uiltucs Liguria − a seguito dell’ultimo sciopero della grande distribuzione non solo abbiamo ottenuto il rinnovo per Confcommercio, Confesercenti e Confcooperative e faremo altrettanto per le migliaia di lavoratori che non devono essere lasciati indietro. Da questo punto di vista, la notizia che Lidl abbia scelto di abbandonare Federdistribuzione per rinnovare i contratti dimostra che siamo dalla parte giusta in questa battaglia e non ci fermeremo certo ora”.

L’ultima giornata di sciopero nazionale era stata il 30 marzo e aveva coinvolto 3.500 lavoratori nella sola provincia di Genova con un’adesione intorno al 60%. Alla base della mobilitazione “l’irresponsabilità di Federdistribuzione” nel presentare “svariate richieste finalizzate a sabotare diritti e garanzie attualmente contenute con Contratto collettivo nazionale di lavoro e che le lavoratrici ed i lavoratori della distribuzione commerciale hanno raggiunto a costo di sacrifici e di lotte nel corso degli ultimi decenni”.

Tra le insegne coinvolte Acqua e Sapone, Arcaplanet, Bricocenter, Carrefour, Coin, Conbipel, Crai, Despar, Douglas, Esselunga, Ikea, In’s, Kasanova, Kiko, Leroy Merlin, Max&Co, Max Mara, Metro, Oviesse, Pan Panorama, Penny Market, Zara, Gulliver Supermercati. Lidl è invece uscita da Federdistribuzione.