Sciopero generale 11 aprile, trasporti a rischio: chi si ferma e in quali orari

Genova. Confermato lo sciopero generale proclamato per giovedì 11 aprile da Cgil e Uil a livello nazionale, con ripercussioni anche sul piano regionale soprattutto per i trasporti per l’adesione di Filt-Cgil e Uiltrasporti Liguria.

Sciopero bus giovedì 11 aprile, orari e modalità

Lo sciopero dura 4 ore con diverse modalità. Per quanto riguarda Amt – trasporto urbano di Genova, provinciale e della ferrovia Genova Casella – il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 13 alle 17, il servizio delle biglietterie urbane e del servizio clienti sarà garantito fino alle 12.15, il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle 13 alle 17.

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno inoltre garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

In occasione dell’ultimo sciopero di 4 ore proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti del 17 novembre 2023 hanno aderito il 42,43% degli operatori di esercizio urbani, il 36,07% degli operatori di esercizio provinciali, il 13,04% degli addetti agli impianti speciali, il 41,67% dei macchinisti della metropolitana e il 37,50% tra il personale viaggiante della Ferrovia Genova Casella.

Sciopero treni giovedì 11 aprile, orari e modalità

Per quanto riguarda i treni, lo sciopero inizia alle 9 e termina alle 13 di giovedì 11 aprile, e coinvolte personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Attese dunque modifiche alla circolazione sia per quanto riguarda i treni regionali sia per Intercity e Frecce. I servizi minimi di trasporto garantiti in caso di sciopero sono consultabili nella sezione ‘Treni garantiti in caso di sciopero’ del sito di Trenitalia.

Sciopero generale 11 aprile, chi si ferma

La mobilitazione riguarderà anche il personale del settore del trasporto marittimo e di autostrade, e in Liguria entreranno in sciopero anche i vigili del fuoco dalle 9 alle 13. Anche le Poste si fermano per 4 ore, da inizio turno di ogni turno lavorativo: “Negli orari coincidenti con la richiamata iniziativa sindacale – si avverte – potrebbe non essere pienamente garantito il servizio”.

Lo sciopero è stato proclamato per chiedere zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale e un nuovo modello sociale di fare impresa.