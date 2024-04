Sanità, in un anno più che raddoppiati gli anziani assistiti a domicilio in Liguria

Genova. Nel 2023 in Liguria sono più che raddoppiati gli over 65 assistiti a domicilio, un incremento del 108% che sancisce il superamento degli obiettivi nazionali legati ai fondi del Pnrr. È quanto risulta dalla relazione di sintesi di Agenas commentata dalla fondazione Gimbe nell’ambito del monitoraggio periodico sulla missione salute.

In particolare la nostra regione ha beneficiato di quasi 16 milioni di risorse del Pnrr e altri 18,6 milioni stanziati dal ministero della Salute. Investimenti che hanno permesso di coinvolgere nell’assistenza domiciliare integrata (Adi) 18.940 nuovi anziani, mentre l’obiettivo da raggiungere era almeno 17.475.

La Liguria si colloca così all’ottavo posto, sopra la media nazionale. Con 529.761 nuovi over 65 assistiti a domicilio le Regioni hanno superato l’asticella fissata dal Pnrr a 526mila pazienti da prendere in carico, il 101% rispetto al target prefissato al 31 dicembre 2023.

“Il dato nazionale – spiega Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe – è distorto dai risultati estremamente differenti raggiunti dalle Regioni. Infatti, rispetto ad una media nazionale del 101%, alcune Regioni fanno registrare incrementi molto rilevanti: Provincia autonoma di Trento (235%), Umbria (206%), Puglia (145%), Toscana (144%). Risultati che compensano quelli di altre Regioni: in particolare Sardegna (77%), Campania (62%) e, soprattutto, Sicilia che rimane fanalino di coda all’1%”.

“Abbiamo registrato un incremento superiore alla media nazionale – è il commento del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti – e siamo pienamente in linea con gli obiettivi del Pnrr. Benché, come noto, la Liguria sia la regione più anziana d’Italia, e quindi l’incremento di prestazioni in questo ambito abbia un peso maggiore rispetto ad altre zone d’Italia, abbiamo lavorato nei tavoli regionali per arrivare e superare i livelli di assistenza previsti. Grazie a percorsi assistenziali che vanno dalle prestazioni di base a quelle specialistiche, l’obiettivo è quello di consentire al paziente di ricevere l’assistenza necessaria sul territorio, evitando l’ospedalizzazione quando non è necessaria. Oltre a raggiungere gli obiettivi previsti dal PNRR, garantiamo un servizio più efficiente ed efficace per gli anziani della nostra regione”.

“Abbiamo un traguardo – aggiunge l’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola – e grazie all’attività dei servizi territoriali stiamo lavorando per raggiungerlo nei tempi previsti. L’obiettivo programmato è la presa in carico in ADI di oltre 41mila over 65 che rappresentano il 10% della popolazione. Uno degli strumenti che ci aiuta in questo percorso è la continuità assistenziale informatizzata, con i percorsi di assistenza e di cura della persona inseriti in cartelle elettroniche che sono di fondamentale supporto per la presa in carico multidisciplinare di pazienti che spesso sono seguiti da più specialisti, con diverse cronicità”.