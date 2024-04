Sanità, in Liguria arriva la app “Salute simplex”: dalla Regione 1 milione per lo strumento che racchiude i servizi digitali

Genova. La giunta regionale ha deliberato un milione di euro per sviluppare un unico portale di accesso ai servizi sanitari pubblici, che sarà disponibile sia via web per i computer sia tramite app per i cellulari. La notizia è riportata dall’agenzia di stampa Dire.

Un servizio digitale che ha l’obiettivo di semplificare la vita dei cittadini, evitando lunghe attese e spostamenti tra sportelli e uffici diversi traducendosi nell’app chiamata “Salute Simplex”, realizzata ovviamente da Liguria digitale, in collaborazione con Alisa. Non ancora disponibile, sarà presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa a metà aprile.

Il progetto vede la doppia firma del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e del commissario per la digitalizzazione e coordinatore della cabina di regia per la riduzione delle liste d’attesa in sanità, Enrico Castanini. Si tratta, nei fatti, del primo intervento sistemico suggerito dalla cabina di regia voluta dal governatore.

L’obiettivo, commenta Toti, è arrivare a “una sanità a portata di mano, disponibile in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo e che faciliti la vita ai cittadini. Grazie all’app, sarà ancora più facile prenotare una visita o cancellarla per lasciare il posto a un’altra persona che ne ha bisogno”.

Il servizio si pone in continuità con quanto già offerto a partire dal periodo pandemico con “Prenoto vaccino” e sviluppatosi successivamente con “Prenoto Salute”. Inizialmente, l’app raggrupperà in un unico portale una serie di servizi digitali già disponibili in maniera disaggregata, ma le funzionalità saranno via via arricchite.

Secondo quanto anticipato dalla Dire, fin da subito si potrà, ad esempio, gestire la prenotazione di visite, esami di laboratorio e vaccini, visualizzare ricette mediche, chiedere l’esenzione del ticket o pagarlo e aderire a campagne di screening. O, ancora, cambiare il proprio medico di base, visualizzare tutti i documenti del proprio fascicolo sanitario, scaricare e salvare i referti di analisi di laboratorio o di diagnostica per immagini.

Via app e computer si potrà anche visualizzare in tempo reale lo stato di affollamento dei pronto soccorso e la mappa dei defibrillatori sul territorio regionale. Previa autorizzazione da parte dell’utente, l’app consentirà l’invio di notifiche.

Per l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola, “questa svolta tecnologica rappresenta un passo ulteriore per ottimizzare tutte le procedure che, ogni giorno, i cittadini si trovano a dover gestire in ambito sanitario. Un sistema più semplice e smart che renderà più facili e intuitive non solo le prenotazioni, ma anche la cancellazione delle stesse, e che porterà anche effetti positivi sul sistema delle prenotazioni regionali e, conseguentemente, sulle liste di attesa”.

Castanini sottolinea che “con la grande novità di Salute Simplex, mettiamo a disposizione le nostre competenze informatiche per riunire, sotto un’unica app o portale, i tanti servizi digitali che la sanità ligure ha messo in campo in questi ultimi anni, sempre più utilizzati dai cittadini. Ma proprio perché i servizi sono ormai diventati tantissimi, era arrivato il momento di raccoglierli in un unico contenitore”.

L’utente, spiega, “dovrà solo scaricare l’app o collegarsi alla pagina web e, a quel punto, autenticandosi, avrà tutti i servizi della sanità ligure a portata di clic. Ancora una volta, abbiamo messo al centro il cittadino e le sue esigenze, semplificando ulteriormente il suo rapporto con la sanità regionale”.