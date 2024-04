San Fruttuoso, assalto alle auto in sosta: cinque finestrini spaccati per 11 euro in spiccioli

Genova. Continuano i furti sulle auto in sosta a Genova. Questa volta nel mirino dei malviventi sono finite le macchine parcheggiate in piazza Martinez, cuore pulsante del quartiere di San Fruttuoso.

Gli agenti delle volanti della polizia sono intervenuti sabato mattina e hanno constatato la rottura dei finestrini su cinque vetture. I ladri, in azione durante la notte, hanno trovato ben poco da prendere: il bottino complessivo è di 11 euro in spiccioli e un paio di occhiali da vista. Ben più onerosa sarà invece la conta dei danni.

Sempre sabato, alle 16.00, un altro episodio in via Dondero, a Sampierdarena. In questo caso a chiamare le forze dell’ordine è stato un uomo che si era allontanato dall’auto dopo aver accompagnato la moglie a casa di un’amica.

Purtroppo la distrazione è stata fatale: il malcapitato ha lasciato aperto il finestrino, esponendo in bella vista il cellulare e il borsello con 150 euro in contanti, carta di credito e documenti.

La polizia è al lavoro per rintracciare i responsabili.