Sampdoria-Ternana LIVE (1-0). Blucerchiati in vantaggio con il rigore di De Luca

Genova. Sampdoria in vantaggio sulla Ternana per 1-0 alla fine del primo tempo. Un calcio di rigore di De Luca ha portato i blucerchiati avanti al 36′. Il rigore è stato concesso per un tocco di mano di Amatucci a braccio largo sul cross di Barreca. Grandi proteste: c’è voluto il var per concedere il penality. Sampdoria che comunque ha giocato bene in questa prima parte di gara, sfiorando la rete con Verre (tiro a giro su cui Iannarilli ha compiuto un vero miracolo al 32′) e De Luca nel recupero del primo tempo (destro fuori di un niente su assist di Barreca).

Predominio territoriale della squadra di Pirlo, che ha rischiato seriamente solo una volta, all’11’ su tiro di Raimondo, respinto da Stankovic in uscita. Per il resto la Ternana arriva spesso al corner, ma non riesce a pungere. Sampdoria che si inserisce bene negli ampi spazi che la Ternana spesso lascia a centrocampo.



47 Occasione Sampdoria! De Luca si divora il 2-0 dopo un regalo della Ternana, che resta a guardare sull’assist di Barreca. Destro sul secondo palo fuori di pochi centimetri

45′ Tre minuti di recupero

41′ Altro corner concesso dalla Sampdoria, stavolta con Ghilardi che accompagna il pallone fuori. Sull’angolo è Leoni a svettare

39′ Calcio d’angolo per la Ternana, con Depaoli che di testa alza un calcio piazzato . Ancora lui disinnesca il corner concedendo una rimessa laterale

36′ Sul dischetto De Luca non sbaglia e con un tiro centrale segna l’1-0!

35′ L’arbitro viene richiamato dal var e dà il calcio di rigore!

33′ Grandi proteste della Sampdoria per un tocco di mano di Amatucci su cross di Barreca.

32′ Miracolo di Iannarilli su Verre, che aveva fatto tutto benissimo rubando palla a Sorensen e scartando anche Capuano. Il destro a girare sembra destinato a rete, ma il portiere ci mette il braccio

28′ Azione prolungata della Sampdoria che guadagna un altro corner con Deluca, il cui tentativo di cross è deviato da Luperini. Ancora una volta però la Ternana esce bene, colpo di testa di Casasola sul primo palo a liberare

26′ Altro tiro della Sampdoria, con Kasami che taglia l’area di rigore e prova il sinistro, bloccato a terra da Iannarilli

24′ Verre lancia a campo aperto per Depaoli, Amatucci mette in corner. Anche in questo caso però la Sampdoria non sfrutta e il cross di Barreca viene bloccato in presa alta da Iannarilli

22′ Calcio piazzato battuto da Verre, stacco di Leoni palla alta di poco

21′ Entra De Boer al posto di Pyythia

21′ Ammonizione per Luperini, che atterra da dietro Kasami

20′ Problemi per Pyythia che esce dal campo

16′ Occasione Sampdoria: filtrante rasoterra di Kasami per De Luca, che gira a rete ma trova l’opposizione di Capuano. Palla in angolo. Il corner non viene sfruttato e si finisce con un fallo fischiato a Kasami

14′ La Gradinata Sud espone uno striscione a sancire il gemellaggio con la Ternana “Di generazione in generazione, uniti dalla stessa passione. Bentornate Fere”

13′ La squadra di Breda guadagna due corner in rapida successione, sul secondo sempre schema che porta la palla verso il limite dell’area senza però arrivare al tiro

11′ Occasione Ternana! La Sampdoria pasticcia a centrocampo, ne approfitta Pyyhtia che verticalizza per Raimondo, l’attaccante viene disinnescato da una pronta uscita di Stankovic che respinge il tiro col piede e in qualche modo lo fa suo

5′ Kasami verticalizza per De Luca in area di rigore, ma l’attaccante non aggancia

3′ Primo corner guadagnato dalla Sampdoria che prova il tiro rasoterra con Yepes, deviazione in angolo. I blucerchiati però non riescono a rendersi pericolosi: il cross di Barreca va lungo sul secondo palo dove c’è Darboe, ma non riesce ad arrivare alla conclusione

1′ Sampdoria che guadagna un calcio piazzato in fase d’attacco per un atterramento di De Luca. La battuta di Barreca viene però respinta dalla difesa

1′ Si parte con palla alla Ternana, che attacca verso la Sud

Minuto di silenzio per la scomparsa di Joe Barone prima del fischio d’inizio e scotch blu sui calzettoni per i blucerchiati per evitare confusione con quelli della Ternana, probabilmente.

Tutto pronto al Ferraris per il match tra Sampdoria e Ternana. I ragazzi di Pirlo sono chiamati a proseguire con la striscia positiva di risultati, viste le vittorie di Pisa e Reggiana, contro un avversario che naviga in cattive acque e potrebbe rilanciarsi. Pedrola va in panchina. Torna Murru dal primo minuto, Pirlo si affida a De Luca e Verre per l’attacco.

Ecco le formazioni in campo.

Sampdoria: Stankovic, Leoni, Ghilardi, Murru, Depaoli, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca, Verre, De Luca.

Allenatore: Pirlo.

A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Piccini, Askildsen, Pedrola, Lotjonen, Borini, Alvarez, Giordano, Girelli, Stojanovic, Ntanda.

Ternana: Iannarilli, Sorensen, Capuano, Dalle Mura, Casasola, Luperini, Amatucci, Pyythia (22′ De Boer), Carboni, Pereiro, Raimondo.

Allenatore: Breda.

A disposizione: Vitali, Franchi, Zoia, Boloca, Faticanti, Favilli, Labojko, Favasuli, Distefano, Dionisi, Marginean.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Ammoniti: Luperini (T)

Spettatori: abbonati 18.229 rateo 200.234,98; spring Pack 1.349 rateo 10.048,75; paganti biglietti 5.152 incasso 81.600.