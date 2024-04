Sampdoria-Sudtirol LIVE (0-0). Diagonale di Odogwu, Stankovic respinge coi piedi

Gen0va.



10′ Prima occasione per il Sudtirol: Odogwu si libera di Ghilardi e tenta un diagonale: Stankovic respinge coi piedi

5′ Azione tutta di prima per la Sampdoria con la palla che arriva a Kasami in area: tiro deviato e smorzato. Buona partenza per i blucerchiati

1′ Si parte con la palla al Sudtirol che attacca verso la Sud

Minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’incidente alla centrale elettrica di Suviana.

Sfilata dei bambini che parteciperanno al torneo Ravano prima del match e grandi applausi per Andrea Pirlo all’ingresso in campo prima delle squadre. Fischi invece all’annuncio di Andrea Masiello in formazione nel Sudtirol.

Gonzalez in panchina, Stojanovic dal primo minuto e Verre nuovamente titolare. Tutto pronto al Ferraris per Sampdoria-Sudtirol in un clima che è più estivo che primaverile. Il fattore caldo potrebbe influire sul match, con il prato del Ferraris completamente al sole a quest’ora.

Sampdoria che deve vincere per continuare nella marcia di avvicinamento ai playoff, dati da Pirlo come primo obiettivo anche nella conferenza stampa di ieri.

Ecco le scelte dei due allenatori.

Sampdoria: Stankovic, Leoni, Ghilardi, Murru, Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca, Verre, De Luca.

Allenatore: Pirlo.

A disposizione: Ravaglia, Piccini, Ricci, Pedrola, Borini, Alvarez, Giordano, Depaoli, Girelli, Gonzalez, Conti, Ntanda.

Sudtirol: Poluzzi, Giorgini, Masiello, Cagnano, Davì, Molina, Arrigoni, Kurtic, Casiraghi, Tait, Odogwu.

Allenatore: Valente

A disposizione: Drago, Mallamo, Pecorino, Ciervo, Broh, Rover, Rauti, Cisco, Kofler, Merkaj, Peeters, Lonardi.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno.