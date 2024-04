Sampdoria, quinto risultato utile di fila. Pirlo: “Ottima reazione, oggi siamo più squadra”

Si chiude con un pareggio la sfida esterna della Sampdoria contro il Palermo. Entrambe i club hanno disputato la partita a viso aperto, riuscendo in più di un’occasione ad impensierire i due rispettivi portieri. La squadra di Pirlo ha da recriminare solamente un vantaggio durato appena 2 minuti.

Arriva infatti il primo gol in campionato e in carriera tra i professionisti di Leoni. Il giovane classe 2006 riesce a toccare quanto basta il pallone cercato da Pigliacelli e due difensori rosaneri e, cogliendo il momento di distrazione, a depositare in porta. Poi il momento buio della Samp. Appena 2 minuti dopo, Brunori viene atterrato in area e sigla il gol del pareggio sul rigore. Mancuso incrementa 5 minuti più tardi il risultato chiudendo con un tap-in la spizzata di Segre. Solamente la prodezza di Darboe riesce a pareggiare i conti e a guadagnare un punto fondamentale per la Sampdoria. Nonostante il buon pareggio, i blucerchiati scendono di una posizione all’ottavo posto, mantenendo ugualemente la zona playoff.

Risultato accolto positivamente da Pirlo: “Pareggio che da continuità, siamo riusciti a mantenerla giocando in un campo difficile. Peccato non aver mantenuto il vantaggio, la partita si sarebbe incanalata diversamente, ma è pur sempre un risultato positivo”.

Il rigore dopo pochi minuti dal vantaggio è da matita rossa, importante la risposta della squadra: “Abbiamo commesso qualche errore individuale, ci capita spesso da inizio anno. Queste ingenuità ci costano risultati utili, ma la rezione della squadra è stata buona. Qualche mese fa questa partita l’avremmo persa, ma oggi siamo più squadra e siamo riusciti a rispondere”.

Manca poco al rientro di alcuni infortunati, ma un esterno spagnolo oggi è riuscito a ricalcare il rettangolo verde: “In questo momento abbiamo bisogno di tutti, chi era fuori sta riprendendo la condizione. Contento per Pedrola che ritorna dopo tanti mesi ed è riuscito a toccare nuovamente il campo”.

1000 i sostenitori della Sampdoria accorsi al Barbera per sostenere la squadra: “I nostri tifosi giocano un ruolo fondamentale. Oggi sono arrivati in molti fino a Palermo, questo pareggio è anche per loro. Fino alla fine dobbiamo cercare di lottare insieme per raggiungere il nostro obiettivo”.