Sampdoria, Pirlo: “Palermo campo difficile, squadra attrezzata per la A ma noi non possiamo sbagliare”

Genova. E’ tempo di campionato, archiviata la vittoria di campionato contro la Ternana ora per la Sampdoria è tempo di un’altra importante sfida contro il Palermo che recentemente ha esonerato Eugenio Corini e ha affidato la panchina al genovese Michele Mignani.

“Partita delicata quella di domani, c’è voglia di confermare quello che stiamo facendo in questo momento – afferma il tecnico Andrea Pirlo – bisogna dare continuità ai risultati che ci hanno portato ad essere in zona play off. Non possiamo sbagliare, le squadre dietro di noi in classifica vanno veloci e ci hanno costretto a vincere lunedì”.

“Il Palermo è una squadra che ha cambiato allenatore e questo porta sempre entusiasmo e novità, dovremmo essere attenti alla partita che faranno. Mi aspetto un ambiente caldo, con 25 mila spettatori ma noi dovremmo rimanere concentrati. Ha tantissimi giocatori di qualità, è una squadra attrezzata per la serie A, sicuramente la loro classifica non rispecchia la verità”.

Il tecnico dei blucerchiati fa anche il punto sugli infortunati e su Pedrola che nell’ultima sfida è stato in panchina per tutti i 90 minuti: “Pedrola si è allenato con il gruppo, gli ultimi controlli sono andati bene e quindi vediamo se domani ci sarà spazio per lui come per gli altri. Quando hai più possibilità di scelta è una cosa buona, mi mette in difficoltà ma avere scelte è fondamentale. In base alle partite ci sarà spazio per tutti”.

“Piccini invece non riesce a recuperare – prosegue il mister – ha un piccolo problemino, non è grave ma non riesce a spingere al 100%. Facundo rientra dalla squalifica, Murro è recuperato. Il difensore ha avuto un problema alla caviglia contro la Ternana ma ha stretto i denti, però a fine partita si è gonfiata ma comunque domani ci sarà. Esposito credo rientri settimana prossima, domani ancora non ce la fa”.

La vittoria contro la Ternana è stata la quarta di fila e nella serie cadetta la Sampdoria ci era riuscita solamente altre 3 volte: nella annata 1966-1967, nel 1999-2000 e nella stagione 2011-2012 con in panchina Beppe Iachini. Se vincesse contro il Palermo sarebbe la quinta vittoria consecutiva, mai ottenuta in Serie B. E quindi un risultato storico: “Questo non deve deconcentraci, non dobbiamo guardare i numeri che servono a poco. Andiamo là per vincere, poi se porteremo a casa i tre punti allora guarderemo alle statistiche”.

“Il nostro interesse è fare più punti possibili – continua Pirlo – la cosa più importante è l’atteggiamento, avere fiducia in se stessi e nei compagni. Dobbiamo continuare ad avere quella aggressività che abbiamo avuto fino ad oggi”.

Ora la Sampdoria può contare su un organico quasi a pieno regime, cosa mai avvenuta nella prima parte della stagione dove in alcune partite mister Pirlo era senza cambi: “Avere la possibilità di fare cinque sostituzioni è tanta roba, vuol dire cambiare mezza squadra. Per me è difficile perché non è mai facile scegliere, ma i ragazzi lo devono accettare. Avere tutti a disposizione alza la qualità e l’intensità anche degli allenamenti. In questo momento meriterebbero di giocare in tanti ma purtroppo si va in campo in 11 ma tutti, anche chi va in panchina, con lo stesso obiettivo: vincere. Poi se si vince tutto è più bello”.

“Abbiamo un grande gruppo che anche nelle difficoltà ha fatto la differenza, ne siamo usciti solo grazie alla forza del gruppo. Vincendo cambia anche la mentalità – continua – le vittorie ti portano consapevolezza”.

Contro la Ternana al 76′ Depaoli è uscito per far posto a Stojanovic ma il tecnico ha ribadito che possono anche giocare insieme: “Hanno spesso giocato insieme, non sono uno il sostituto dell’altro”.

Il mister si è anche soffermato ad analizzare il grande momento di Manuel De Luca, autore di una tripletta nella gara di lunedì: “E’ in un periodo molto positivo, bisogna dargli continuità ora è difficile toglierlo ma anche Borini sta recuperando e possono giocare insieme. Fabio può fare anche l’esterno o la seconda punta oltre che quella centrale”.

Per ultima cosa Andrea Pirlo ha parlato delle critiche che ha ricevuto durante la stagione, critiche che lo hanno fatto riflettere ma che non hanno mai messo in dubbio il suo operato: “Le critiche fanno parte di questo lavoro. Io sono sempre rimasto concentrato, so il mio valore e come lavoro. Mi faccio autocritica quando le cose vanno male ma quando vanno bene sono sereno, so quello che faccio”.