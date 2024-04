Sampdoria, meno due alla sfida contro lo Spezia: sei giocatori ancora a parte, rientra Piccini

Genova. Sabato 20 aprile, ore 16.15, la Sampdoria affronterà lo Spezia al “Picco” in un derby ligure ad alta tensione.

Gli uomini di Luca D’Angelo cercheranno la vittoria per cercare di uscire dalla zona dello spareggio per la retrocessione, i ragazzi di Andrea Pirlo per restare in zona play off. Entrambe le compagini arrivano da due sconfitte, i blucerchiati in casa contro il Sudtirol, le Aquile contro il Parma, prima della classe.

La Sampdoria continua così la preparazione: dopo una sessione di video-analisi, l’attivazione in palestra e alcuni torelli, Andrea Pirlo e staff hanno organizzato sul campo principale del “Mugnaini” una serie di esercitazioni tattiche in chiave-bianchi.

Kristoffer Askildsen, Leonardo Benedetti, Andrea Conti, Alex Ferrari e Ronaldo Vieira proseguono i rispettivi percorsi individuali; terapie per Manuel De Luca che starà fermo per un mese.

Al suo posto dovrebbe giocare Fabio Borini dal primo minuto nei panni di prima punta.

Domani, venerdì, pranzo in comune a Bogliasco, conferenza della vigilia del mister.