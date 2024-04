Sampdoria, i due pilastri della risalita: la fiducia a Pirlo e la responsabilizzazione dei giovani

Genova. Si sa che col senno di poi è facile parlare e che coi se e coi ma la storia non si fa. Tuttavia una riflessione su come questa Sampdoria si sia tirata fuori da una situazione che la vedeva vicina alla zona playout è necessario farla alla luce di come invece è la norma nel calcio di oggi.

La conferma dell’allenatore quando da più parti se ne invocava l’esonero e i giovani che hanno potuto fare esperienza attraverso gli errori sono due elementi atipici nel calcio. Il fatto che, per i noti problemi legati al mercato bloccato, la Sampdoria non abbia potuto agire come accade nella stragrande maggioranza dei casi è probabilmente la chiave di volta di un campionato che sembrava destinato alla stagnazione, se non a peggio.

Il cambio tecnico in panchina è praticamente la prima misura che qualsiasi presidente prende quando le cose non vanno bene in termini di risultati. In questo caso la proprietà blucerchiata non ha mai fatto trapelare nulla che non fosse la fiducia nei confronti di Andrea Pirlo, spesso crocifisso dai tifosi da tastiera e dato come possibile esonerato in due momenti diversi di questo campionato: a inizio ottobre e a gennaio. Chissà se la conferma incondizionata è frutto di una totale fiducia nel progetto o perché non era possibile pensare a un’alternativa alla luce dei conti da mantenere col bilancino positivo. Sta di fatto che Pirlo ha potuto proseguire il suo lavoro, mettendo in campo una squadra che non era certo quella che si attendeva all’inizio dell’avventura, ma ha cementato un gruppo e ha saputo cambiare in corsa il suo modulo e il suo gioco mostrando duttilità.

L’altro fattore fondamentale è che, vuoi per l’assenza di alternative, vuoi per appunto il mercato bloccato, nell’agone sono stati buttati giovani che probabilmente in altre società non avrebbero mai avuto la possibilità anche di sbagliare, anzi: al primo errore, in una rosa più ampia, sarebbero stati relegati in panchina per settimane. Accade non solo nello sport: uno ha il tempo di invecchiare senza mai essere responsabilizzato.

Un giovanissimo come Leoni, sulle cui spalle pesa il pareggio del Brescia al Ferraris, oggi è invece un elemento importante della squadra e su cui Pirlo ha speso parole di elogio lasciando intendere che ora non è detto che sia lui a tornare in panchina con tutti i giocatori disponibili.

Adesso la Sampdoria ha ancora più fiducia in se stessa perché i cosiddetti ragazzini, gettati in un mare agitato, hanno iniziato a nuotare con più sicurezza (ricordate gli strali su Stankovic a inizio campionato? E quelli sulla coppia inedita Gonzalez-Ghilardi?). Certo, non è stato così per tutti, ma un comparto difensivo che vede Filip Stankovic (22 anni), Daniele Ghilardi (21), Facundo Gonzalez (20) e Giovanni Leoni (17) scendere in campo con continuità nelle ultime giornate è sicuramente una stranezza, soprattutto in un reparto così delicato.

In uno sport in cui non c’è mai tempo per lavorare se non arrivano subito i risultati, la Sampdoria ha saputo aspettare, fronteggiando una serie di infortuni che avrebbero azzoppato qualsiasi compagine. E l’emblema dei frutti che porta aver pazienza, ampiamente ripagata, ha anche il volto di Manuel De Luca. Bistrattato da tanti ha, come ha detto Pirlo, lavorato a testa bassa senza badare alle critiche. Nella stagione 2022-2023 ha perso 241 giorni per i problemi al ginocchio e al menisco. Per un marcantonio di un metro e novantadue, che non ha certo nella rapidità il suo punto di forza, tornare in condizione non è una passeggiata, ma giocare con continuità anche per assenza di alternative, è stato fondamentale.

Oggi la Sampdoria sta disputando un altro campionato rispetto a qualche mese fa e sarà un cliente ostico per tutti. Indipendentemente da come andrà a finire questa stagione potrebbe essere un esempio simbolico di come avere pazienza, alla lunga, paghi.