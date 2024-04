Sampdoria domani contro il Sudtirol, Pirlo: “Ogni partita è fondamentale, primo obiettivo entrare nei playoff”

Bogliasco. Vigilia di Sampdoria-Sudtirol e Andrea Pirlo non si perde in troppi elogi, ma parla come sempre concretamente: “L’ambiente è sorridente, ma non c’è niente da essere contenti se non si arriva poi a al risultato finale, mancano un po’ di partite e ognuna ormai è importante e fondamentale. Se vogliamo raggiungere l’obiettivo sappiamo che ci sono tanti scontri diretti in questo periodo quindi ogni match potrebbe essere fondamentale per allungare e rimanere attaccati dove vogliamo arrivare. Però domani è una partita difficile contro una squadra comunque che contro le squadre forti di alta classifica ha sempre fatto bene soprattutto fuori casa. Da quando ha cambiato anche l’allenatore ha cambiato anche un po’ l’atteggiamento durante la partita”.

Le due compagini si sono già affrontate due volte quest’anno (una ad agosto, in Coppa Italia): “Più o meno − dice Pirlo − le partite sono sempre state le stesse quindi l’abbiamo preparata in un certo modo. Non dobbiamo più pensare a quello che è stato, ma a quello che sarà e domani è tutta un’altra partita perché i punti in palio sono pesanti in questo momento e quindi diventerà tutto più complicato”.

Piccolo riferimento all’ultima trasferta: “La partita sarà da giocare meglio tecnicamente rispetto a quella di Palermo, dove abbiamo sbagliato tante volte l’ultima scelta, l’ultimo passaggio. In questa partita dovremmo essere molto più lucidi perché loro magari saranno anche molto aggressivi e si abbasseranno un po’ e quindi dovremo essere bravi a non sbagliare tecnicamente per cercare di entrare nella loro difesa”.

Se a inizio stagione il fattore campo non era così determinante, oggi sì. La squadra ha acquisito sicurezza: “Giocare contro la Sampdoria era motivo d’orgoglio per tutti, cercare di batterla, poi c’è stato un periodo negativo e adesso invece siamo tornati a essere la Sampdoria che tutti aspettano, ma sono stati bravi i giocatori ad arrivare in questo momento a essere competitivi e quindi nonostante tutte le difficoltà che abbiamo avuto, la squadra ha raggiunto una maturità anche durante le partite che è in grado di sopperire anche a momenti magari di negatività durante durante la gara e questo se lo sono meritati solo facendo le prestazioni allenandosi sempre intensamente durante la settimana”.

L’obiettivo è chiaro dall’inizio dell’anno, anche se le cose si sono complicate nel corso della stagione: “Noi sappiamo che dobbiamo vincere dall’inizio dell’anno, ogni partita è importante quindi siamo abituati a questo. Le aspettative intorno alla squadra sono sempre state alte anche quando avevamo una classifica in posizione diversa. Però giochiamo sempre davanti a 25 mila spettatori e quindi solo questo è un motivo d’orgoglio, ma è motivo anche di dover sempre dimostrare qualcosa anche davanti ai nostri tifosi. Più in alto arrivi e più hai la possibilità magari di giocarti queste partite in casa, però non siamo ancora dentro e quindi la prima cosa è entrare nei play-off. Poi se ci sarà la possibilità anche di scavalcare qualche posizione molto meglio, però l’obiettivo adesso è entrare nelle squadre che faranno i play-off e poi di potercela giocare come si deve, però non pensiamo troppo in là pensiamo alla partita di domani che è una partita molto difficile”.

La situazione dell’infermeria è in costante miglioramento e può essere proprio l’arma in più di questo finale di stagione dopo tanta sfortuna: “Stanno meglio sia Pedrola sia Borini, è normale che dopo tanto tempo di inattività ci vuole poi anche del tempo per tornare a giocare le partite perché un conto è allenarsi, un conto poi è giocare le partite che è totalmente diverso. Piccini si è allenato col gruppo già da ieri e anche Ricci, quindi sono a disposizione. Pian piano stiamo recuperando tutti. Credo dalla prossima ci sarà anche Sebastiano Esposito e vediamo poi Benedetti. È tornato Vieira qua al centro e quindi anche lui adesso inizia a rimettersi in moto per poter rientrare. Abbiamo avuto tanti infortuni, però adesso che arriva il momento decisivo possiamo avere i giocatori a disposizione e possono essere anche più freschi rispetto agli altri e quindi ci possono dare magari quella marcia in più per fare uno sprint finale di un certo livello. Quindi speriamo che la sfortuna sia finita e che adesso si inizi a vedere un po’ più roseo il nostro finale di stagione anche perché abbiamo tanti giocatori che rientreranno in forma in questo periodo che alla fine è quello più più importante”.