Sampdoria con De Luca a Lecco per quello che è quasi un primo playoff

Domani alle 18 la Sampdoria sfiderà il Lecco. I blucerchiati in avanti saranno privi di Borini ed Esposito per squalifica, ma ritroveranno De Luca. Anche se l’attaccante dovrebbe partire dalla panchina. La partita di domani al Rigamonti-Ceppi è sulla carta facile ma ricca di insidie tecniche e mentali. Un esame di maturità per una formazione che, classifica alla mano, deve vincere domani e contro la Reggiana per rimanere padrona del proprio destino. Ogni passo falso potrebbe costare la qualificazione e quindi in questa ottica è come se le gare da dentro o fuori iniziassero adesso.

I convocati

Portieri: Ravaglia, Stankovic, Tantalocchi. Difensori: Conti, Ghilardi, Giordano, Gonzalez, Murru, Piccini, Leoni, Stojanovic. Centrocampisti: Benedetti, Darboe, Kasami, Ricci, Verre, Yepes. Attaccanti: Alvarez, De Luca, Ntanda, Pedrola

Erba sintetica

A livello ambientale, la Sampdoria giocherà in uno stadio che contiene poco meno di 5mila spettatori. Per fare un esempio, la capienza è quello dell’impianto della Sciorba. Location diversa dal solito così come il terreno di gioco, che è in erba sintetica. Mister Pirlo ha curato tutti i dettagli e ha fatto sostenere un allenamento sul sintetico di Bogliasco per abituarsi al terreno di gioco.

Tutta la pressione da una parte

A livello tecnico, la Sampdoria non può e non deve aver paura di una squadra già retrocessa. Tuttavia, sarà un esame importante dal punto di vista mentale. I blucerchiati hanno il dovere di vincere e non possono permettersi un approccio sbagliato a una gara in cui gli avversari in primis non hanno nulla da perdere e in secondo luogo vogliono regalarsi un successo di prestigio. In particolare, sarà fondamentale non prendere goal. Il pericolo maggiore è una vecchia conoscenza del calcio ligure, ovvero l’attaccante Nicolò Buso, classe 2000 ex Sestri Levante. Ha segnato 8 goal in campionato senza rigori.

Cambio di passo

Nelle ultime uscite, l’andamento alla moviola delle squadre che si giocano il settimo e l’ottavo posto ha consentito alla Samp di rimanere padrona del proprio destino. Serve però un cambio di marcia, visto che le due vittorie pre stop pasquale contro Ascoli e Bari sono arrivate soffrendo non poco e che, in sostanza, l’unica prova davvero convincente dell’ultimo mese è stata contro la Ternana. I segnali positivi del pareggio contro il Como fanno comunque ben sperare.

Opzioni

A livello di formazione, c’è curiosità su come Pirlo disporrà il reparto avanzato. Potrebbe ricoprire il ruolo di prima punta Alvarez, supportato da uno tra Verre e Pedrola in caso di 3-5-2. Se fosse 4-3-2-1, allora i due potrebbe essere entrambi schierati a sostegno del centravanti.