Salvatore Mango non è più l’allenatore della Sampdoria Women

Genova. La strade tra Salvatore Mango e la Sampdoria Women non corrono più parallele.

Il tecnico genovese è stato esautorato ed il suo posto è stato preso da Gian Loris Rossi.

Di seguito il comunicato ufficiale della società blucerchiata

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Salvatore Mango dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra femminile.

Una decisione ponderata da tempo in vista della stagione sportiva 2024/25 per perseguire i nuovi piani strategici.

A mister Mango vanno i ringraziamenti per la straordinaria salvezza centrata nella passata stagione e gli ottimi risultati ottenuti in quella in corso.

Nel contempo la società comunica che la guida tecnica della squadra è stata affidata a Gian Loris Rossi, da inizio stagione tecnico della Primavera Femminile”.