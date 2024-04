Salute della donna, visite ginecologiche gratuite per cinque giorni al Galliera

Genova. In occasione della 9ª Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), il Galliera aderisce all’iniziativa di Fondazione Onda, dedicando 5 giorni di visite ginecologiche gratuite, divise per età e patologie, alle donne che si prenoteranno.

L’obiettivo è quello di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Sarà possibile quindi, svolgere visite di inquadramento gratuite presso l’ambulatorio di ginecologia (Padiglione B6, piano inferiore), dalle ore 9:00 alle ore 13:00, secondo il seguente programma:

18/04: adolescenza, problemi attuali (visite destinate ad una fascia di età compresa fra i 14 ed i 20 anni);

19/04: menopausa, prospettive future (visite destinate ad una fascia di età compresa fra i 45 ed i 65 anni);

22/04: patologie oncologiche, prevenzione e trattamento (visite per tutte le età);

23/04: patologie ginecologiche benigne. Cisti ovariche, fibrosi, endometriosi (visite per tutte le età);

24/04: la funzione vaginale e pelvica. Disturbi e trattamenti innovativi (visite per tutte le età).

In ogni giornata si renderanno disponibili visite per 12 pazienti, che si dovranno preventivamente prenotare tramite un modulo online.

Lunedì 22 aprile inoltre, nel salone dei congressi dell’Ente (via A. Volta 8) alle ore 14, si terrà un seminario multidisciplinare aperto alla popolazione sui sui fattori di rischio e di prevenzione delle patologie oncologiche, con un particolare focus sulle patologie ginecologiche.