Salute della donna: open week al Gaslini con tante attività per la prevenzione a 360° a prenotazione obbligatoria

Genova. L’Istituto Giannina Gaslini aderisce alla Open Week sulla salute della donna 2024. L’iniziativa è di Fondazione Onda, che lo scorso anno ha conferito all’Irccs pediatrico genovese come unico ente ligure il riconoscimento di tre bollini rosa per l’offerta di servizi dedicati al genere femminile, e si terrà da giovedì 18 aprile a mercoledì 24 aprile.

Le attività in programma sono volte a promuovere la salute della donna nella sua interezza, per tutte le fasce d’età, e consisteranno in visite, esami e convegni. Giovedì 18 aprile e lunedì 22 aprile, dalle 14 alle 16, sarà possibile sottoporsi a visite diabetologiche condotte dal dottor Giuseppe D’Annunzio e dal dottor Nicola Minuto, presso la Clinica Pediatrica, padiglione 16, piano terra. La prenotazione è obbligatoria contattando mariaaulicino@gaslini.org.

Nei giorni giovedì 18, venerdì 19, lunedì 22 e mercoledì 24 aprile dalle 12 alle 12.45 verranno attivati consulti psicologici dedicati a genitori di bambine/ragazze (minori di 18 anni) con problematiche alimentari. L’incontro consiste in un colloquio di circa 30 minuti con gli esperti dell’Istituto Giannina Gaslini. Si terranno presso il padiglione 4, al primo piano. È richiesta la prenotazione alla mail serenarebora@gaslini.org.

Sarà attivato un consulto di televisite dietologiche specificatamente per le donne, condotte dalla dottoressa Daniela Rebora, responsabile del Centro Nutrizionale dell’Istituto Giannina Gaslini. Gli incontri si terranno sulla piattaforma Alisa giovedì 18 aprile dalle 14.30 alle 15.30 e martedì 23 aprile dalle 15 alle 16. L’utente dovrà produrre richiesta su ricettario per “televisita dietologica”. Tale richiesta è indispensabile per erogare la prestazione e non comporterà pagamento di ticket alcuno. Il colloquio avrà una durata massima di 30 minuti. La prenotazione è obbligatoria contattando danielarebora@gaslini.org.

Lunedì 22 aprile dalle 15.30 alle 17.30, presso la Clinica Pediatrica, padiglione 16, piano terra, verranno condotte invece visite endocrinologiche da parte di Roberto Gastaldi, della Clinica Pediatrica ed Endocrinologica dell’Istituto Gaslini. La prenotazione è obbligatoria contattando robertogastaldi@gaslini.org.

Nel pomeriggio di lunedì 22 aprile dalle 15 alle 16.30 si terrà un webinar sul tema “La salute preconcezionale: a cosa devo pensare se voglio un figlio?”. Condurrà il professor Federico Prefumo, responsabile della Ostetricia e Ginecologia.

La conferenza potrà essere seguita da remoto qui (piattaforma webex, numero webinar: 2744 086 3070 Password webinar: ffW8yEtiu69 (33989384 da telefoni e sistemi video). Non è richiesta alcuna prenotazione.

Sempre all’interno del programma di iniziative dedicate alla Open Week sulla salute della donna, ancora lunedì 29 e martedì 30 aprile dalle 14 alle 16 sarà possibile richiedere l’esecuzione di esami sulla densità minerale ossea di rachide e femore, presso la Clinica Pediatrica, padiglione 16, piano terra. La prenotazione è obbligatoria contattando mariaaulicino@gaslini.org.

L’Irccs Gaslini è uno dei 126 ospedali italiani, unico in Liguria, ad aver ricevuto nel corso del 2023 tre bollini rosa della Fondazione Onda. Si tratta del riconoscimento massimo assegnato agli enti impegnati, in tutte le regioni italiane, nella promozione della medicina di genere, distinguendosi per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e non solo.