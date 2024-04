Royel Otis, Mojotic Festival porta a Genova l’inarrestabile duo indie-rock australiano

Genova. Dopo aver affascinato milioni di ascoltatori in tutto il mondo, scalato le classifiche internazionali e raggiunto la viralità sul web, i Royel Otis hanno annunciato una nuova data per l’estate 2024: saranno live giovedì 4 luglio al Mojotic Festival di Genova, presso la Piazza delle Feste del Porto Antico. I biglietti per lo show sono acquistabili su Ticketmaster, Ticketone e DICE.fm.

Il duo australiano composto da Royel Maddell e Otis Pavlovic ha plasmato gradualmente il suo suono a partire dalla formazione nel 2019 attraverso i primi tre EP: Campus (2021), Bar & Grill e Sofa Kings (2022). Nel loro album di debutto Pratts & Pain, pubblicato a febbraio 2024, le loro sonorità oscillano tra indie melodico ispirato al pop e influenze psichedeliche, senza vincolarsi verso un’unica direzione.

Il disco ha debuttato al primo posto nella classifica di ARIA (Australia) ed è stato premiato come album in primo piano da Triple J, ottenendo il plauso della critica internazionale. Con recensioni a quattro stelle da Dork, Clash ed NME, con Pratts & Pain il duo è riuscito a raggiungere il primo posto tra gli artisti più suonati nelle radio universitarie statunitensi.

INFO

ROYEL OTIS

4 luglio 2024 – Mojotic Festival – Genova

Porto Antico di Genova, Piazza delle Feste

Biglietti: euro 20,00 + prev.

Disponibili su Ticketmaster, Ticketone e DICE.fm

Per info: www.virusconcerti.com