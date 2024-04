Ronco Scrivia, bambino di 4 anni cade nella notte: trasportato al Gaslini con l’elicottero

Ronco Scrivia. Paura questa notte a Ronco Scrivia, nell’entroterra di Genova, per un bambino di 4 anni ferito in seguito a una caduta.

L’allarme è scattato intorno alle 2.00. Sul posto, allertati dai familiari, i soccorritori della Croce Verde di Casella, l’automedica del 118 e i carabinieri.

Per fortuna, nonostante la caduta, il piccolo ha riportato solo traumi di lieve entità. Per consentire comunque un rapido trasporto in pronto soccorso, visto che l’autostrada A7 era chiusa per lavori durante la notte, è stato allertato l’elisoccorso Grifo da Villanova d’Albenga che ha trasportato l’infortunato all’ospedale Gaslini di Genova.

La dinamica dei fatti non è stata subito chiara. In un primo momento sembrava che il piccolo fosse precipitato da una finestra verso l’esterno, ma i successivi accertamenti hanno evidenziato che era salito invece sul davanzale per poi cadere a terra verso l’interno.