Rogo al Terminal Traghetti, indagati due responsabili di Coop Liguria e due di Stazioni marittime: in corso la perizia sulle cause

Genova. Il sostituto procuratore Giuseppe Longo ha iscritto quattro persone nel registro degli indagati per il rogo dello scorso 31 ottobre al Terminal Traghetti, in seguito al quale tre persone erano rimaste gravemente intossicate dal fumo. Il terminal era rimasto chiuso per due mesi e mezzo con ingenti conseguenze economiche non solo per il punto vendita Coop Aldo Negro ma soprattutto per i numerosi esercizi commerciali presenti.

Ad essere indagati per incendio colposo e lesioni colpose aggravate sono – a titolo di garanzia essendo in corso la perizia sulle cause – i datori di lavoro e i responsabili della sicurezza di Coop Liguria e di Stazioni Marittime. In particolare per Coop Liguria sono indagati Sergio Deliperi, direttore del personale ma anche procuratore della sicurezza sul lavoro e Mauro Pinelli, delegato alla sicurezza, assistiti dall’avvocato Federico Fontana. Per la società Stazioni marittime, proprietaria del terminal sono stati iscritti l’amministratore delegato Alberto Minoia e il direttore operativo dell’azienda Edoardo Calcagno, entrambi difesi dall’avvocato Andrea Vernazza.

I due operai che lavoravano per un’azienda di Savona per conto di Coop e rimasero intossicati dal fumo sono invece assistiti dall’avvocata Giulia Liberti. Insieme a loro era finito in ospedale in rianimazione anche un anziano che era rimasto chiuso in un bagno.

In un primo tempo era stata ventilata l’ipotesi che proprio i lavori in corso avessero in qualche modo generato l’incendio, ma l’ipotesi è stata in breve tempo esclusa dagli investigatori della Asl del porto e della sezione di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco. La zona del locale tecnico da dove è scaturito il rogo è infatti lontanissima dal punto dove stavano lavorando gli operai e il locale in questione è di fatto grande quanto il terminal.

La scelta di iscrivere nel registro degli indagati sia le figure responsabili di Coop Liguria sia quelle del Terminal Traghetti deriva dalla necessità di effettuare la perizia sulle cause consentendo alle due aziende di poter far partecipare propri consulenti tecnici: se la struttura è di proprietà di Stazioni marittime, ma nel locale tecnico passano appunto anche i sistemi di refrigerazione di Coop Liguria e per questo solo la perizia, affidata due ingegneri (un esperto in materia elettronica e uno in incendi) potrà accertare eventuali responsabilità e dire in capo a chi.

“L’iscrizione a carico dei referenti di Coop Liguria è un atto necessario per lo svolgimento in contraddittorio delle attività di accertamento tecnico disposte al fine di fare chiarezza sulla natura e sulle cause dell’evento che al momento non sono note neppure alle Autorità – dice Coop Liguria in una nota – Parteciperemo alle attività di verifica con i consulenti tecnici incaricati, essendo interesse primario di Coop Liguria che siano correttamente individuate le eventuali responsabilità in materia”.

“Siamo molto sereni – è il commento del presidente di Stazioni Marittime Edoardo Monzani – sapevamo che le denunce sarebbero arrivate ma siamo anche molto tranquilli perché il macchinario che ha provocato l’incendio non è di nostra proprietà. Quindi attendiamo con fiducia l’esito della perizia”.

Intanto le assicurazioni sono al lavoro per il risarcimento dei danni ai commercianti. Il terminal era rimasto chiuso per tutte le vacanze di Natale. I negozi e le attività commerciali avevano cominciato a riaprire a metà gennaio, mentre la Coop aveva riaperto solo verso la fine dello stesso mese.