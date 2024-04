Riva Trigoso, Muzio: “Nuova sede del bagnun? E’ tempo di agire”

Sestri Levante. Ad un anno dall’incendio che distrusse la vecchia sede del Bagnun a Riva Trigoso, il consigliere comunale del gruppo “Sestri per tutti – dal mare alle frazioni” Claudio Muzio sollecita la Giunta a dare seguito all’ordine del giorno votato dal Consiglio Comunale il 13 settembre 2023 e ad avviare l’iter per la realizzazione per la nuova sede.

“Il Bagnun – dichiara Muzio – è patrimonio di tutto il Comune e di tutto il comprensorio. Per questo ritengo necessaria ed urgente la definizione di un nuovo progetto che, partendo da un attento ascolto dei cittadini, proceda celermente ad individuare ed assumere la migliore decisione nell’interesse della comunità”.

“Io penso – afferma ancora il consigliere – che si dovrà costruire una struttura più bella e il più compatibile possibile dal punto di vista paesaggistico ed ambientale. Personalmente ritengo che un progetto di questo tipo debba essere esternalizzato ad un soggetto terzo che possa dare gambe in tempi rapidi a quella che è la volontà comune di giungere quanto prima ad avere una nuova casa per il Bagnun e per le altre associazioni presenti in uno degli angoli più belli del nostro territorio”.

“Ricordo che già prima del rogo doloso che il 18 aprile 2023 portò alla distruzione del vecchio manufatto – sottolinea Muzio – in esito agli incontri svolti con il Comitato assumemmo l’impegno di ristrutturare quell’edificio ormai fatiscente e che presentava tutta una serie non irrilevante di problematiche. Ora è tempo di agire”.

“Desidero infine rinnovare i miei ringraziamenti ai tanti soggetti, a partire dai volontari del Bagnun, passando per il Comune e la Regione, che la scorsa estate si sono adoperati con il massimo impegno affinché, nonostante il rogo, la manifestazione di luglio potesse svolgersi. Il grande successo di partecipanti ed il grande apprezzamento per la sagra hanno confermato che si tratta di uno dei cardini dell’offerta di eventi sostenuti dal Comune, anche per la sua valenza legata alla tradizione, alla cultura, alla storia di Riva Trigoso”, conclude il consigliere di “Sestri per tutti”.