Referendum sulla sicurezza, domenica cittadini ecuadoriani chiamati al voto in Liguria

Genova. Domenica, 21 aprile 2024, dalle 9 alle 19, presso la Sala Chiamata del Porto (Piazzale San Benigno-Genova) i cittadini ecuadoriani residenti in Liguria ed Emilia-Romagna, saranno chiamati alle urne per decidere sulle azioni del governo relative alla sicurezza, attraverso un Referendum y Consulta Popular.

Nella fattispecie, l’appuntamento elettorale sarà diviso in 5 domande per il referendum e 6 per la consulta populare.

Possono votare i cittadini ecuadoriani che abbiano realizzato il cambio di seggio (de domicilio electoral) fino al 22 gennaio 2024, presentandosi alle urne con passaporto o carta d’identità ecuadoriana (cédula) anche scadut