“Razza bianca a rischio estinzione”, bufera sulle parole dell’assessore regionale Scajola

Genova. “Andiamo veramente al rischio estinzione, come dicono molti esperti, che dicono che la cosiddetta razza bianca europea è a rischio estinzione. E lo sarà molto probabilmente. Perché mancano, secondo me, e dobbiamo incentivarle, politiche nazionali più forti”. La frase è stata pronunciata la settimana prima di Pasqua in consiglio regionale dall’assessore all’Edilizia della Liguria, Marco Scajola.

Scajola, intervenendo per dare il parere della giunta riguardo a una mozione sulla carenza di alloggi per gli affitti a lungo termine, ha espresso il suo ragionamento, passato quasi inosservato. Fino a oggi. “Quasi”, perché il capogruppo del Pd, Luca Garibaldi, aveva provato a chiederne immediatamente conto in aula, in mezzo a un’altra interrogazione, ma Scajola aveva respinto le accuse, affermando che il dem aveva frainteso.

Ma la registrazione del consiglio regionale è pubblica e le parole erano proprio quelle sentite dall’opposizione che, infatti, attacca. “Le parole sono importanti – riportano i partiti di minoranza in consiglio regionale all’Agenzia Dire, che ha approfondito la vicenda – le affermazioni di Scajola sono inaccettabili, con toni e modalità che scimmiottano teorie di sostituzione etnica e solleticano contrapposizioni inutili rispetto a un tema fondamentale come quello del sostegno alle famiglie e di contrasto alla denatalità, con politiche mai attuate”.

Le opposizioni rilevano che “un tempo ci si dimetteva per molto meno, ora non si chiede neppure scusa. Scajola, prima ha negato di aver detto quello che ha detto e, dopo una settimana, non è riuscito neppure a correggere il tiro. Se non riesce a farlo lui, almeno lo faccia Toti, visto che è insostenibile sentire parlare in aula del consiglio di ‘razza bianca’”.

E ancora, sempre alla Dire, il capogruppo Dem Luca Garibaldi: “O Scajola non sa il valore di quello che dice, ed è un problema, oppure lo sa, ed è ancora peggio. Che un assessore parli di ‘razza bianca europea in estinzione’ in un’aula del consiglio è inaccettabile e dovrebbe correre un brivido su quello che significa e sugli immaginari da sostituzione etnica di cui parla la destra di Orban e che evidentemente Scajola vuole solleticare. Salvo poi negare di averlo detto”. Per il dem, inoltre, “Scajola aggiunge una nuova declinazione a quella per cui la sua famiglia è nota: quella del suprematista bianco a sua insaputa“.

“È evidente che, non potendo contestare i fatti, le azioni portate avanti da questa giunta, le opposizioni si attaccano a parole che ovviamente sono state interpretate ad arte e che volevano semplicemente esprimere un concetto più ampio, cioè che la nostra società mette al mondo, purtroppo, sempre meno figli: e questo è un problema reale, concreto, non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro di tutti noi e del nostro Paese”, replica Scajola alla Dire. “Chi mi conosce sa quanto è costante e determinato il mio operato quotidiano nei confronti del prossimo – prosegue – le opposizioni in questa regione non sanno ormai più a cosa aggrapparsi“.