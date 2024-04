Presidio degli animalisti all’ingresso della palestra che fa ‘Puppy Yoga’: “Cuccioli impacchettati nelle borse di plastica”

Genova. Tensione alle stelle al presidio contro il “Puppy yoga” al ViviPilates a Genova. Non è la prima volta che gli animalisti protestano contro quello che considerano uno sfruttamento degli animali ma questa volta sarebbe successo qualcosa di diverso.

Prima il presidio si è svolto come sempre con uno striscione davanti all’ingresso della palestra, poi gli animalisti hanno notato qualcosa di strano: “Gli allevatori per tentare di far entrare i cuccioli dentro la palestra, li hanno impacchettati in borse di plastica” denunciano i militanti di Centopercento animalisti.

“Abbiamo scoperto l’inganno ed è nata una discussione accesa, con agenti della digos tra i due fuochi, a calmare le acque” raccontano gli animalisti che annunciano che denunceranno “sia gli allevatori e i gestori della palestra verranno denunciati nei prossimi giorni per maltrattamento agli animali.”

La stessa digos conferma – a Genova24 – che i cuccioli erano trasportati nelle borse di plastica e che nei prossimi giorni effettuerà approfondimenti sulla vicenda. Non è quindi escluso che possa essere direttamente la polizia a procedere con una denuncia.