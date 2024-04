Eclissi solare (quasi) totale, la prossima sarà visibile anche da Genova: ecco la data da segnare

Genova. La prossima eclissi solare totale sarà visibile anche da Genova e dalla Liguria con una copertura molto vicina al 100%. Dopo lo spettacolo mozzafiato ammirato ieri da milioni di persone nel Nord America, la data da ricordare per gli italiani è quella del 12 agosto 2026: la nostra stella sarà quasi completamente oscurata dalla luna poco prima del tramonto, circostanza che potrebbe aumentare la visibilità del fenomeno a occhio nudo ma anche complicarne l’osservazione, data la possibile presenza di ostacoli.

I più fortunati in realtà saranno coloro che si troveranno nella parte settentrionale della Spagna, dove l’eclissi sarà visibile al massimo della sua potenza. Località come Tarragona, Valencia, León, Valladolid, Santander e le isole Baleari ricadranno nella fascia in cui il disco solare sarà totalmente oscurato dal nostro satellite a partire dalle 19.30. In Italia l’eclissi sarà solo parziale, ma sarà comunque ben apprezzabile a nord della linea ideale Tirreno-Adriatico che va dal confine tra Toscana e Lazio alla costa tra Pesaro e Cattolica.

A Genova l’eclissi inizierà alle 19.29 e raggiungerà il picco massimo alle 20.22, quando il sole risulterà coperto dalla luna per il 94,3% della sua superficie visibile. Il problema – a parte le condizioni meteo – è che sarà già molto basso sull’orizzonte e in quel periodo dell’anno scompare dietro i monti del Ponente ligure.

Per questo il modo migliore di osservare il fenomeno sarà raggiungere un punto che sia il più alto possibile, preferibilmente sopra quota 1.000 metri. In alternativa potrebbe essere una buona idea spostarsi nel Levante ligure, dove alcune località godono di una vista più aperta verso ovest. L’eclissi finirà alle 21.12, ma a quel punto il sole sarà già tramontato da più di mezz’ora.

Un’altra occasione per ammirare un’eclissi solare parziale (meno vicina alla copertura totale) sarà il 2 agosto 2027, quando il sole risulterà oscurato dalla luna per il 72,3% alle 11.07. Il massimo dello spettacolo si potrà godere in Tunisia oppure a Lampedusa, dove si raggiungerà una percentuale di copertura molto vicina al 100%.

L’ultima eclissi solare totale pienamente visibile in territorio italiano fu quella del 15 febbraio 1961, dove il cono d’ombra al 100% fu apprezzabile in parte di Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Marche. Per la prossima eclissi quasi-totale (in realtà sarà anulare, quindi il sole non risulterà totalmente coperto) bisognerà attendere il 5 novembre 2059, quando il cono d’ombra attraverserà Sicilia e Sardegna.

Sul sito timeanddate.com è possibile effettuare diverse simulazioni e scoprire in quali luoghi saranno visibili le prossime eclissi solari e lunari, calcolando esattamente gli orari e la percentuale di oscuramento.