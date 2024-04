Prof di filosofia abusò sessualmente di due allieve, pena ridotta in appello

Genova. Accusato di violenza sessuale per avere avuto rapporti con due studentesse, minorenni all’epoca dei fatti, e condannato in primo grado a 12 anni di reclusione, si è visto ridurre – al termine del processo in appello – la pena a 11 anni e tre mesi.

Questa la sentenza del tribunale di Genova per l’insegnante di filosofia di 55 anni accusato di violenza sessuale ma anche di adescamento di minore e di cessione di stupefacente nei confronti di due allieve minorenni. I fatti si erano svolti nel ponente genovese.

Le giovani, entrambe con alcune fragilità emotive, avevano conosciuto il docente allo sportello psicologico della scuola.

Dall’accusa di cessione di stupefacente a minori è stato assolto un ex docente oggi in pensione, difeso dall’avvocato Stefano Savi. L’uomo, 70 anni, in primo grado era stato condannato a due anni e otto mesi.

Il professore accusato degli abusi sessuali è stato invece, in secondo grado, riconosciuto colpevole degli abusi su una sola alunna. Per la seconda è stato prosciolto, sì, ma per mancanza di querela.

Le indagini, coordinate dalla pm Gabriella Dotto, erano partite dopo la denuncia ai carabinieri da parte della mamma di una delle ragazze, assistita dall’avvocato Vincenzo Lagomarsino.

Secondo l’accusa, il professore aveva avuto rapporti con le due adolescenti dopo averle fatte bere e avere offerto loro droghe leggere.

L’insegnante, difeso dall’avvocato Matteo Mezzapesa, era anche finito agli arresti domiciliari e davanti al gip aveva ammesso di aver avuto rapporti con una studentessa, negando di averla indotta a consumare droga per abusarne mentre aveva negato qualunque tipo di approccio sessuale nei confronti dell’altra ragazza.