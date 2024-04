Presunte estorsioni al Genoa, i difensori degli imputati contestano il reato associativo: “Nessuna struttura né uno scopo condiviso” 

Genova. Parola alle difese nel processo, che si avvia alla conclusione, per le presunte estorsioni al Genoa. Dopo che ieri la Procura ha chiesto 14 condanne, a parlare oggi alcuni dei difensori degli imputati ‘minori’, vale a dire coloro che o non sono accusati di far parte della presunta associazione per delinquere (ma solo di di singoli episodi di presunte minacce o violenze) o lo sarebbero con ruoli molto subalterni, addirittura “inconsapevoli”. Gli avvocati contestano il reato associativo ma anche la rilevanza penale (o le prove a carico per i singoli imputati) dei principali episodi contestati dall’accusa.

Per l’avvocato Angelo Paone, che difende Nicolò Garibotto, per il quale la Procura ha chiesto 2 anni e un mese “non c’è alcuna associazione per delinquere perché non c’è una struttura organizzativa” ma soprattutto “non ho mai visto un reato associativo dove manca la condivisione dello scopo” ha detto in aula sottolineando inoltre che “occorre tenere distinte le manifestazioni di dissenso dalla commissione di reati”. Paone ha quindi sottolineato leggendo alcune intercettazioni come Garibotto (che è stato inserito nella presunta associazione solo in un secondo momento) “non sapeva nulla del ritiro anticipato del Genoa né dei contatti presi da Leopizzi in tal senso” tanto che parlando con un altro imputato dice che “di andare al Pio X non sapevo nulla” e pensa che la squadra partirà regolarmente per Milano “la sera prima” del match o “forse la mattina stessa”. L’avvocato ha ricordato che “Garibotto non ha mai conosciuto né Preziosi né Zarbano” e ha poi sottolineato come alcuni degli episodi contestati non siano in realtà comportamenti penalmente rilevanti come il blitz di un gruppo di giovani ultrà fuori dal ristorante San Giorgio per intimidire giocatore Izzo fuori: “Lo stesso calciatore è venuto a dire che non era contento ma non ha subito minacce. Sicuramente è stato un comportamento maleducato ma a mio avviso non c’è stato reato”, o come la contestazione al pullman rossoblù dopo la sconfitta a Pescara, avvenuto all’aeroporto di Genova: “Il fatto di essere andato all’aeroporto non significa che abbia commesso reati. Ci sono andati centinaia di tifosi, forse anche qualche collega” ha scherzato. Ma poi – ha aggiunto – e’ una condotta penalmente rilevante? Visto che il pullman e’ stato fermato dalla digos come sono venuti a dire gli stessi poliziotti in quest’aula? Ma il pm anziché mollare la presa ha spostato il capo di imputazione dove il reato sarebbe stato commesso non più nei confronti della squadra ma della stessa digos”.

Per l’avvocato Riccardo Passeggi, che difende Ivano Mucchi (la Procura per lui ieri ha chiesto 4 mesi per il solo episodio dell’aeroporto, chiedendo l’assoluzione dal reato associativo) si tratterebbe nella tesi della procura “di un’associazione a delinquere a corrente alternata, che c’e solo quando il Genoa va male e non c’è quando il genoa va bene”. Passeggi ha ricordato come “la Digos è stata tenuta all’oscuro dalla squadra mobile che indaga su un fenomeno che non conosceva e questo l’ha portata a prendere delle cantonate memorabili in questo processo”. Per Passeggi secondo la Procura la finalità dell’associazione era quella di condizionare il Genoa e, per soli Leopizzi e Marashi, estorcere soldi, ma a suo avviso non c’è alcuna associazione e nel caso, come già detto dal collega dovrebbero essere punite solo le “manifestazioni illecite” che trascendono il diritto a contestare.

L’avvocato Davide Paltrinieri che difende Piermarco Pellizzari, accusato anche lui di far parte dell’associazione (la procura ha chiesto 2 anni e 4 mesi) e viene accusato per esempio di aver imposto al gruppo Ideale Ultras, che si era reso responsabile di una violenta aggressione con coltelli ai danni di un gruppo di tifosi della Samp nel 2012 di aver imposto il volere del gruppo e quindi della presunta associazione per delinquere obbligando gli ultrà di Ideale Ultras a bruciare i loro striscioni davanti a loro e di sciogliere il club. Paltrinieri ha ricordato però come dopo la morte di Claudio Spagnolo gli ultras di tutt’Italia avessero siglato il patto “Basta infami e basta lame”, in sostanza dicendo che i coltelli dovevano restare fuori da eventuali scontri tra tifoserie e il gruppo di Ideale ultras l’aveva violato. Per questi i ‘vecchi’ li avevano sanzionati ma “quell’episodio non è la prova che volevano avere il controllo della gradinata perché se fosse stato così non glielo avrebbero nemmeno fatto aprire Ideale ultras”.

L’avvocata Laura Tartarini, che difende Paolo Taccone (‘Il Bomba’) ha fatto notare come Taccone sia stato inserito nella presunta associazione solo nell’ultima delle diverse relazioni fatte in tre anni dalla squadra mobile, partecipazione comprovata secondo l’accusa da solo tre episodi avvenuti nell’arco di tre mesi, nonostante Taccone sia tifoso stranoto allo stadio e anche alle forze dell’ordine. “Non è provato in nessun modo che Taccone non solo sapesse dell’associazione ma che abbia partecipato a riunioni e dice lo stesso pubblico ministero che non conosceva i fini occulti dell’associazione che solo in pochi conoscevano, come fosse una sorta di ‘partecipante inconsapevole’” ha detto Tartarini in aula che poi ha ricostruito gli episodi contestati a Taccone. Uno di questi il ferimento di un poliziotto negli scontri dopo Genoa-Crotone. Ma lo stesso poliziotto in aula ha spiegato che “la mano gli era rimasta incastrata a una transenna dopo la carica dei carabinieri e a precisa domanda se la transenna dove stava Taccone fosse stata mossa per ferirlo ha detto di no”.

L’altro episodio contestato è sempre quello del pullman fermato in aeroporto: “In questo caso manca la condotta specifica che avrebbe tenuto Taccone, visto che è stata la Digos a fermare il pullman per consentire che venisse fatta una breve contestazione per poi farlo ripartire”

La terza contestazione è di aver fatto parte del gruppo di ultras che in occasione di Genoa-Bologna del 26 febbraio 2017 avrebbe intimidito o minacciato i tifosi rossoblu che volevano entrare allo stadio ma Leopizzi aveva chiesto di entrare a partita iniziata in segno di protesta. Anche in questo caso, rileva l’avvocata: “Sfido chiunque a dire dove si trovata Paolo Taccone in quell’occasione e a dire che ha fatto un determinato reato. C’è solo la telefonata di Leopizzi che gli dice “Siamo stati bravi, ma questo non significa che Taccone rispondesse alle direttive di Leopizzi anche perché in un’altra occasione, quando dopo una vittoria i tifosi avevano chiamato i giocatori sotto la Nord per applaudirli Leopizzi, che aveva vietato quel gesto, ha chiamato Taccone dicendogli ‘Tu non sei un ultras”.

Anche nell’udienza di domani proseguiranno le discussioni degli avvocati a partire dai difensori degli imputati principali Massimo Leopizzi, Artur Marashi e Fabrizio Fileni.