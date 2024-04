Razzie sulle auto a Principe: ladro arrestato grazie a un passante

Genova. Ancora furti sulle auto in zona Principe, solo che questa volta il ladro è stato avvistato da un passante che lo ha visto armeggiare intorno a una macchina e non ci ha pensato troppo: ha chiamato il 112 e denunciato quello che stava accadendo, consentendo ai poliziotti di intervenire.

La segnalazione è arrivata poco dopo le undici di giovedì notte da via Andrea Doria, strada in cui si sono verificati numerosi furti sulle auto. A chiedere l’intervento dei poliziotti delle volanti è stato, come detto, un cittadino che stava camminando in strada e ha notato un uomo avvicinarsi a un’auto parcheggiata, guardarsi intorno, rompere il finestrino e infilarsi l’abitacolo.

Gli agenti sono subito arrivati sul posto e hanno fermato l’uomo, che si era allontanato incamminandosi verso piazza della Commenda. All’interno della sua borsa hanno trovato alcuni oggetti presi dalla macchina, che sono stati riconsegnati al legittimo proprietario. L’uomo, un 51enne, è stato arrestato e processato per direttissima.

Si tratta, come detto, dell’ennesimo episodio di questo genere che si verifica tra Principe e Dinegro. A inizio aprile un turista tedesco che aveva parcheggiato la macchina in piazza Dinegro per visitare la città l’aveva ritrovata con i finestrini infranti e il bagagliaio svuotato della valigia, e a gennaio un cittadino si era rivolto direttamente alla prefetta, Cinzia Torraco, per chiedere provvedimenti – e possibilmente l’installazione di telecamere di videosorveglianza – nel parcheggio di interscambio di via Buozzi, teatro di numerosi furti e atti vandalici ai danni delle auto posteggiate.