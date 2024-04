Primo maggio, Lotta comunista torna in piazza contro la guerra e il razzismo

Genova. Torna in piazza Lotta comunista per il tradizionale corteo del primo maggio. E ancora una volta i temi centrali saranno la guerra e il razzismo. “La guerra d’Ucraina, il massacro a Gaza, la miriade di altri conflitti in giro per il mondo.Per la prima volta nella Storia, l’Iran attacca direttamente Israele e, di ritorsione in ritorsione, gli analisti temono che nessuno sia davvero in grado di fermare questa spirale di distruzione” ricordano i militanti in un volantino.

“Vittime dei conflitti sono giovani e giovanissimi con le loro famiglie – parte della nostra classe – che pagano il prezzo sanguinoso della spartizione imperialista del globo. Lo pagano non una, ma due volte, perché quando fuggono da questi massacri vengono respinti, lasciati annegare, o magari deportati dai governi europei per meri interessi elettorali” dice Lotta comunista che invita ancora una volta i “proletari di tutti i Paesi” a unirsi per “spezzare le catene del proprio sfruttamento e rovesciare la società borghese, che indirizza risorse crescenti alla distruzione in nome del profitto, invece che alla prosperità della nostra specie”.

Il concentramento della manifestazione è alle 9.30 in piazza Caricamento. Da lì, armati di coccarde e bandiere rosse, i militanti e i sostenitori di Lotta comunista sfileranno per via San Lorenzo, via Dante, via Fieschi per percorrere una parte di via XX Settembre fino in piazza De Ferrari per i comizi conclusivi. L’anno scorso in piazza c’erano quasi 2mila persone.