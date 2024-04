“Prima causa di morte in carcere è il suicidio”: giovedì presidio sotto il tribunale

Genova. “Il dramma dei suicidi dietro le sbarre deve fermarsi: servono interventi urgenti, non si può continuare a morire di carcere e in carcere. La Conferenza nazionale dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale ha organizzato per la giornata del 18 aprile, un momento di riflessione sui suicidi e sulle morti in carcere, che vedrà coinvolti tutti i Garanti regionali, provinciali e comunali, con iniziative e manifestazioni nelle diverse città italiane”.

Così inizia la nota stampa congiunta di diverse associazioni per i diritti con la quale viene annunciata la manifestazione sotto il tribunale genovese per giovedì 18 dalle ore 12. All’iniziativa hanno aderito Camera Penale Regionale Ligure «Ernesto Monteverde», Associazione ACAT Savona Genova OdV, Veneranda Compagnia di Misericordia OdV, Arci Liguria, Arci Genova, Sc’Art APS, Gli Amici di Zaccheo OdV, i Cappellani cattolici degli istituti genovesi, Associazione Sbarre di Zucchero, Associazione Seconda Chance, Agorà Soc. Coop. Sociale, Conferenza Regionale del Volontariato Giustizia, Teatro Necessario.

“A Genova il garante comunale Stefano Sambugaro ed il garante regionale Doriano Saracino hanno promosso una iniziativa che vedrà insieme avvocati, operatori penitenziari, sindacati, docenti universitari, volontari, cappellani e ministri di culto ed associazioni a partecipare ad un presidio sulla scalinata di Palazzo di Giustizia, giovedì 18 aprile alle 12, con lettura dei nomi dei detenuti morti per suicidio, malattia ed altre cause ancora da accertare. Verranno ricordati anche gli agenti di polizia penitenziaria che quest’anno si sono tolti la vita, per non dimenticare le loro storie e il dramma delle loro famiglie”.

Nel corso della manifestazione si terrà un flash mob e verrà quindi letto un appello elaborato dalla Conferenza nazionale dei Garanti territoriali, e rivolto al Ministero della Giustizia, all’Amministrazione Penitenziaria, ai membri di Camera e Senato e alla società civile, “ad un mese esatto dalle dichiarazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, ricevendo il corpo della Polizia penitenziaria, ha ribadito l’importanza di interventi urgenti per frenare l’emergenza dei suicidi in carcere”.