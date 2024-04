Premio Paganini, Salvatore Accardo confermato presidente della giuria. Nicola Bruzzo nuovo direttore artistico

Genova. Durante la riunione di venerdì scorso, il presidente del Premio Paganini Giovanni Panebianco ha comunicato al Comitato di aver rinnovato al maestro Salvatore Accardo l’invito a presiedere la giuria internazionale del Concorso.

Panebianco ha anche riferito che con Accardo sono già stati promossi contatti informali per favorire l’adesione di giurati di primissimo livello e stimolare quindi la partecipazione del più ampio numero di candidati alla prossima edizione.

Il Comitato ha inoltre concordato sulla proposta del presidente di nominare come nuovo direttore artistico il maestro Nicola Bruzzo, giovane e apprezzato violinista attivo in numerose orchestre internazionali. Il maestro Bruzzo succederà dunque a Nazzareno Carusi, che il Comitato ha ringraziato per il lavoro svolto.