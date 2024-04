Porticciolo di Nervi ancora invaso dalla Posidonia, il Comune: “Studiamo come riutilizzarla”

Genova. Sbarca in consiglio comunale il tema della Posidonia “spiaggiata” al porticciolo di Nervi. Un problema che, da quando il bacino è stato ricostruito, si è verificato più volte con effetti negativi sul fronte estetico, ambientale ma anche economico visto che oltre all’inutilizzo della banchina a causa della pianta (cresce sui fondali marini ma non è un’alga, ndr.) accumulata in grandi quantità l’amministrazione ha già dovuto spendere migliaia di euro per rimuovere la Posidonia.

La consigliera rossoverde Francesca Ghio ha interrogato la giunta comunale oggi sulla questione. “Il problema affligge il porticciolo di Nervi da ormai più di un anno – ha fatto notare, qual è sia il costo complessivo effettivo a oggi sostenuto per la rimozione e il trasporto e lo smaltimento della Posidonia”.

La questione era già stata affrontata dai rossoverdi, senza riscontri, nel dicembre scorso. “Abbiamo appreso che l’ennesimo intervento urgente di pulizia del porticciolo di Nervi ha avuto un costo di 58mila euro ma chiediamo al sindaco e alla giunta se e quali progetti di soluzione del problema, eccessivo anche nei costi economici, si intendano adottare”.

“La prima cosa da dire è che non parliamo di un’invasione di petrolio, perché dalle vostre parole così sembrerebbe – ha risposto l’assessore all’Ambiente Matteo Campora – parliamo di un’alga fondamentale, che invade anche le spiagge della Sardegna. Voi la definite come un male assoluto perché forse puntate più all’estetica che alla sostanza, forse vorreste che nei mari non ci fosse niente, solo sabbia, niente cavallucci, senza un habitat per i pesci dove ripararsi: solo ghiaia”.

“Non vi ponete il problema di cos’è la posidonia, ma la trattate come se fosse plastica e merita un altro tipo di rispetto rispetto a una bottiglia di plastica. Organizzeremo una commissione con il direttore scientifico dell’Acquario e con l’Università di Genova e vi spiegheranno che importanza ha, e anche sulla battigia non è veleno. Non mi aspettavo se ne ponesse una questione estetica. Il problema è sentito e come detto organizzeremo una commissione: abbiamo già i contatti con l’Università, per capire come Amiu possa proseguire a portare via la posidonia, ma per comprendere anche come riutilizzarla“, ha aggiunto Campora.

“Ci sono già progetti in giro per l’Italia, in Sicilia, nell’Adriatico e sul Tirreno – ha concluso l’assessore – va separata dalla sabbia e bisogna rispettare le regole, attraverso progetti con Amiu e Arpal vogliamo capire come usarla anche all’interno dei cicli di agricoltura, per far sì che l’economia circolare non sia solo una parola, ma un fatto concreto come già avviene con la differenziata. Per farlo con la Posidonia questa deve essere appositamente trattata e ci sono sperimentazioni in essere: può essere recuperata per essere utilizzata come prodotti per l’agricoltura, come concimi. Interverremo, col massimo rispetto. È un tema nazionale, ci sono già state proposte di legge, come quella del Movimento Cinque Stelle: è un argomento molto dibattuto nelle università, nei comuni e nelle regioni. Non è plastica e va rispettata”.