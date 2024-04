Pontedecimo, prende fuoco un’agenzia di scommesse: indagini in corso

Genova. Un incendio nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 aprile ha provocato ingenti danni a una ricevitoria di scommesse in via Anfossi, nel quartiere di Pontedecimo, in Valpolcevera, a Genova.

I fatti sono avvenuti intorno alla mezzanotte. Il negozio al momento del rogo era vuoto, non erano presenti clienti o personale e non c’è stato quindi bisogno di evacuazione.

Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, una della centrale e una di Busalla, per avere ragione delle fiamme.

Ancora non è chiara l’origine del rogo. Entrando i pompieri si sono subito diretti verso il quadro elettrico e la causa principale sarebbe quindi un corto circuito ma non si esclude nessuna ipotesi, tra cui quella dolosa.

Non ci sono stati feriti. A causa del fumo sprigionato una persona ha avuto bisogno di cure ma non è stato neppure necessario il ricovero in pronto soccorso.