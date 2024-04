Ponte Morandi, i consulenti degli imputati: “Solo demolendo parte dello strallo si sarebbe potuto scoprire il difetto della pila 9”

Genova. “Pur non essendovi le premesse che suggerissero l’impiego sugli stralli della pila 9 di tecniche di indagine specifiche per l’identificazione di vuoti in elementi strutturali in calcestruzzo armato, anche qualora i più avanzati metodi diagnostici attualmente disponibili fossero stati usati, si può concludere che che il difetto occulto presente alla sommità dello strallo di pila 9 lato Genova-mare non sarebbe stato rilevato”. Lo hanno ribadito in aula i consulenti tecnici di Spea Claudio Mazzotti e Roberto Felicetti illustrando al collegio i contenuti di uno dei capitoli della consulenza depositata al processo sull’efficacia delle indagini diagnostiche per scoprire il diretto costruttivo occulto sulla sommità dello strallo della pila 9 del ponte Morandi che ne avrebbe causato il crollo il 14 agosto 2018.

In base alla consulenza redatta da 12 esperti che assistono gli imputati ex Spea, come già detto, il ponte è crollato a causa di un vizio occulto di costruzione (un errore che ha creato un groviglio di cavi dove il calcestruzzo non è mai penetrato consentendo la corrosione nel tempo) che non era conosciuto da cui si occupò nel tempo della manutenzione del ponte e che – secondo quando illustrato oggi – nessuna delle tecniche di indagine approfondite potevano rilevare. Si sarebbe potuto rilevare solo “demolendo una parte rilevante dello strallo” hanno detto oggi i consulenti, cosa che ovviamente nessuno avrebbe mai pensato di fare “in assenza di un esplicito segnale” della presenza di un problema sulla sommità dell’antenna.

“La presenza del difetto – hanno detto – non è stata scoperta in quanto non esistevano tecniche non distruttive o debolmente distruttive in grado di farlo a meno di una pericolosa demolizione quasi totale del calcestruzzo di una porzione di strallo, andando a minare la sicurezza dell’intero sistema e la sua durabilità”.

Il vizio di costruzione non avrebbe potuto essere rilevato neppure con il cosiddetto “scasso”, che secondo i consulenti è “ applicabile solo in quelle situazioni in cui i cavi di precompressione sono posizionati a pochi centimetri di distanza dalla superficie esterna dell’elemento” hanno detto i consulenti. Nel ponte Morandi invece i cavi primari erano ricoperti da almeno 40 cm di calcestruzzo. Non solo lo scasso “avrebbe coinvolto barre di armatura lente e cavi secondari, risultando inaccettabile” perché avrebbe danneggiato lo strallo.

Anche il carotaggio, che pur in qualche caso era stato fatto orizzontalmente per vedere le condizioni del ponte a metà strallo, poteva efficacemente essere fatto in cima allo strallo. “Il carotaggio dall’alto prevede la necessità di operare direttamente da sopra lo strallo, presenta gravi problemi di sicurezza del personale e necessita di un adeguato apprestamento o la presenza di un carrello mobile” come quello utilizzato negli anni Novanta. “ Inoltre, la rimozione delle carote in calcestruzzo dal foro è estremamente difficoltosa” perché non si riesce “ad afferrare efficacemente le carote soprattutto quando sono lunghe”.

Per quando riguarda le indagini “non invasive”, come quelle endoscopiche (si pratica un foro molto piccolo con un trapano che trasporta una videocamera) sarebbe stata secondo i consulenti sono “un’indagine a campione” visto che non si conosceva la presenza del difetto e si sarebbero fatti alcuni buchi senza sapere esattamente dove cercare.

Le radiografie, che aveva proposto lo stesso progettista Morandi nella relazione del 1981, sono secondo i consulenti una metodo “inapplicabile”: da un lato perché “la presenza di molti trefoli avrebbe prodotto “una sorta di mascheratura del difetto”. Dall’altro perché “la collocazione del viadotto Polcevera in una zona densamente abitata poneva dei limiti difficilmente superabili in termini di sicurezza, a meno di non “sgomberare un’area con raggio di alcune centinaia di metri”