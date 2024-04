Ponte Morandi, l’imputato Malgarini: “Fui rassicurato dai tecnici di Spea sulla stabilità del viadotto fino al 2030”

Genova. “All’inizio del mandato nel 1994 ho ricevuto precisa rassicurazione da parte dei tecnici Spea che i lavori eseguiti sugli stralli delle pile 9, 10 e 11 del viadotto avevano sanato tutti i difetti presenti in precedenza sull’opera. Come ho scritto nella memoria consegnata nel 2019 al pm Massimo Terrile a fronte degli interventi di manutenzione effettuati tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta sugli stralli 11, 10 e 9 ho ritenuto che essi fossero stati risolutivi delle anomalie riscontrate e di conseguenza non ci fosse necessità di intervenire nel lungo termine sul sistema bilanciato 9 e 10, analogamente a quanto fatto sul sistema bilanciato 11”.

Lo ha detto il aula Mauro Malgarini, uno dei 58 imputati a processo per il crollo del ponte Morandi che oggi (e per i prossimi due giorni) rilascerà dichiarazioni spontanee leggendo circa 250 pagine di memoria difensiva corredata da una dettagliata documentazione.

Malgarini è stato in passato direttore dell’ufficio manutenzione opere strutturali di Autostrade per l’Italia. In pratica si è occupato di manutenzione della rete dal 1994 al 2011. “Non sono mai stato un capo funzione o un direttore centrale, rispondevo sempre a dei superiori, mentre avevo ruoli di responsabilità di singole unità organizzative” ha chiarito il dirigente circa i numerosi ruoli ricoperti.

Malgarini ha mostrato ai giudici documenti e tabelle con un lungo elenco di tutte le attività le attività di monitoraggio e manutenzione compiute sul viadotto durante i suoi incarichi.

“Non posso che ribadire -ha detto – che dopo aver ricevuto documentata rassicurazione che l’intero sistema strallato del viadotto era stato analizzato, valutato e ristrutturato , io non potevo e non dovevo avere dubbi sulla stabilità dell’opera d’arte e ciò fino al 2030 data in cui il progettista e collaudatore avevano decretato che si dovesse riconsiderare una valutazione approfondita”. E ha mostrato in aula che le prove sulla corrosione dei cavi della pila 9, quella che crollerà il 14 agosto 2018, non avevano dato segni di peggioramento.

All’inizio delle lunghe dichiarazioni spontanee Malgarini ha speso alcune parole per le vittime del crollo: “Visto che è la prima volta parlo in aula – ha detto – vorrei esprimere innanzitutto il mio profondo dolore per le vittime di questa tragedia”.

Dopo le dichiarazioni spontanee di Malgarini, dalla prossima settimana riprenderà l’esame dei consulenti tecnici di Spea che hanno depositato una memoria di 645 pagine per spiegare come la causa del crollo del viadotto sia stato un vizio occulto nella costruzione dello strallo della pila 9 che non poteva emergere né dai monitoraggi né da indagini diagnostiche.