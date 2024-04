Ponte Morandi, via alla maratona dei consulenti Spea: “Ecco gli errori di costruzione della pila 9 che hanno portato al crollo”

Genova. E’ cominciata questa mattina e durerà ben oltre un mese l’audizione in aula dei 12 consulenti che hanno sottoscritto la consulenza tecnica di 645 pagine che individua la causa del collasso della pila 9 del ponte Morandi in un “vizio occulto di costruzione” che ha portato alla corrosione del tirante lato mare lato Genova, una corrosione che come anticipato in questo articolo, secondo i tecnici chiamati a difesa degli imputati ex dipendenti della società del gruppo autostrade che doveva occuparsi del monitoraggio del viadotto Polcevera, non poteva essere scoperta nelle indagini visive e diagnostiche. Questo perché di quegli errori di costruzione, certamente conosciuti a chi materialmente realizzò il ponte e forse anche al progettista, non c’è traccia nella documentazione.

Stamani si sono seduti davanti al collegio giudicante i primi tre consulenti: gli ingegneri Giovanni Ferro, Roberto Roberti e Paolo Riva che proseguiranno la trattazione sulla costruzione del ponte e sui difetti anche nelle giornate di domani e mercoledì.

Stamani i consulenti hanno cominciato a elencare i numerosi errori di costruzione della pila 9, in difformità con il progetto stesso. Tra i difetti di costruzione (e nella consulenza ne vengono rilevati diversi) c’è il fatto che sulla sommità della pila 9 (quella crollata il 14 agosto 2018) la griglia che doveva tenere i cavi come in un ‘pettine’ era collassata ancor prima del primo getto di calcestruzzo. In questo modo i cavi che dovevano girare intorno alla sella dello strallo in modo ordinato si sono ammassati, come hanno mostrato anche oggi i consulenti in aula con numerose slide e fotografie. E l’ammasso di cavi primari durante la tesatura ha impedito poi al successivo getto di penetrare in profondità lasciando una cavità interna.

Infine “la parte terminale del tirante, per una lunghezza di 180 cm (misura sull’asse) oltre a non risultare precompressa, risultava totalmente priva delle guaine che avrebbero dovuto permettere l’iniezione e la passivazione dei trefoli. In tale parte i trefoli restavano in parte annegati nel calcestruzzo e in parte scoperti in cavità interne”. Saranno proprio queste cavità interne a causare il processo di corrosione dei cavi sulla sommità dello strallo.

Di quanto accaduto – sostengono le difese degli imputati – ci sono le foto a dimostrare che chi realizzò il ponte sapeva bene che c’erano stati degli errori, dovuti probabilmente alla necessità di rimediare ai ritardi nella costruzione. Ma non ne è rimasta traccia in nessun libro di cantiere né in altra documentazione.

La stessa foto simbolo di questo “vizio occulto” non era disponibile – dicono i consulenti – “ai tecnici, né nel corso della redazione del progetto di retrofitting, né durante la fase dei lavori anni ’90”.

E il progettista Riccardo Morandi sapeva di questi errori? Non vi è certezza sul punto dicono i consulenti ma “nella sua deposizione l’Ing. Codacci Pisanelli ha riferito che l’ingegner Cherubini informava il progettista Morandi di tutto quanto avvenisse in cantiere e la presenza continua del’ingegner Cherubini in cantiere è attestata dallo stesso Morandi nell’articolo del 1967, in cui affermava che la costruzione dell’opera fu diretta dall’Ing. Cherubini” spiegano gli ingegneri nella consulenza.

Come dire, è molto probabile che Cherubini, che dirigeva il cantiere e aveva collaboratori alla progettazione, avesse informato lo stesso Morandi, ma non ci sono ulteriori prove in merito.

