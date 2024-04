Poco più di 2 mesi al Rally della Val d’Aveto

Il weekend del 22 e 23 giugno segnerà il grande ritorno del Rally della Val d’Aveto, giunto all’ottava edizione e che nel 2024 sarà una manifestazione indipendente dal Rally della Lanterna, che a novembre metterà in palio il titolo della Coppa Italia a Genova.

L’evento motoristico organizzato dalla Lanternarally insieme al Gruppo Sportivo Allegrezze e con il supporto dell’Automobile Club di Genova tornerà a svolgersi interamente in Val d’Aveto, con il percorso che si articolerà solo sulle strade del territorio circostante Santo Stefano. Il format scelto è quello del Rally Nazionale, aperto quindi alla partecipazione delle “top car” e con un chilometraggio di prove speciali leggermente ridotto rispetto alle gare titolate; il percorso per sfida dell’entroterra genovese è già pronto, ma sarà svelato prossimamente. Dal quartier generale Lanternarally trapelano solo alcuni dettagli generali: otto prove speciali ed un totale di circa sessanta chilometri cronometrati.

Le iscrizioni si apriranno il 23 maggio, con possibilità di invio fino al 12 giugno. Il resto del programma sarà concentrato nel weekend di gara, con la consegna dei road book e le ricognizioni del percorso in programma venerdì 21 giugno; sabato 22 la mattinata sarà dedicata alle verifiche ed allo shakedown, il test con le vetture in configurazione da gara, mentre nel pomeriggio il Rally partirà ufficialmente ed i concorrenti affronteranno la prima prova speciale, inedita, che sarà ripetuta due volte. La giornata di domenica 23 giugno prevede altre sei prove speciali suddivise in tre giri che saranno intervallati dal riordino di Allegrezze, dove agli equipaggi saranno offerti dallo staff del Gruppo Sportivo spuntini e pranzi come è consuetudine.

Il Rally della Val d’Aveto avrà una veste tutta nuova, specialmente per quanto riguarda il percorso. Non mancheranno i grandi classici della zona e la gara sarà molto compatta, con un’alta percentuale di prove speciali in rapporto al chilometraggio totale. Un fattore importante per gli equipaggi, che potranno anche approfittare di un weekend di relax insieme alle loro famiglie accolti calorosamente dalla perla dell’entroterra ligure. Da sempre il Rally in Val d’Aveto è un’importante occasione per la promozione turistica del territorio e delle eccellenze locali.