Piciocchi annuncia 3.800 nuovi alberi, i dubbi di Lodi (Azione): “I conti non tornano. E la manutenzione?”

Genova. “Ieri il vicesindaco Piciocchi in aula sul destino dei pini secolari di corso Podestà ha annunciato come un fulmine a ciel sereno il progetto di piantare 3.800 alberi, da lungomare Canepa al Waterfront (sperando che non sia come quelli già piantati in lungomare Canepa che sono in grande sofferenza). Ora i numeri sono importanti ma mi farebbe piacere capire se ha condiviso questi numeri con Aster“.

È il commento di Cristina Lodi, consigliera comunale di Azione, dopo che ieri il vicesindaco ha anticipato i numeri stimati dallo studio di Renzo Piano per i progetti di espansione del verde pubblico sul fronte mare della città.

“Lo chiedo perché ogni albero, tanto più se di medie e grandi dimensioni, necessita, per vivere, di una determinata superficie (grosso modo la superficie a terra della chioma che avranno da adulti) che risulta essere difficilmente compatibile con i metri quadrati delle zone interessate dal piano tanto celebrato”, fa notare Lodi.

“Ponendo, tuttavia, che fosse possibile realizzare un progetto simile, chiederò al vicesindaco con quali risorse umane ed economiche sarà possibile effettuare le manutenzioni adeguate, considerato che nel bilancio triennale dei lavori pubblici non mi risulta essere presente una cifra destinata a questa spesa”.

“E mi farebbe comunque piacere che l’assessore Piciocchi, che peraltro non è l’assessore al verde, solleciti la riconvocazione della commissione consiliare sul verde di aggiornamento che era prevista ma che poi è scomparsa dai calendari. Più che dare i numeri sarebbe importante vedere la volontà di spiegare e confrontarsi e di parlare di cose tecnicamente realizzabili”, conclude Lodi.