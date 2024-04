Peste suina, dodici nuovi casi in provincia di Genova. Quasi 1500 carcasse infette ad inizio epidemia

Genova. Aggiornamento al 14 aprile 2024 – I positivi sono 652 in Piemonte, 772 in Liguria. I positivi sono ora 1.424, quattordici in più rispetto all’aggiornamento precedente, per tredici casi segnalati in Liguria dove il totale cresce a 772; per uno in Piemonte dove i casi identificati salgono a 652.

I tredici casi liguri sono stati rilevati dodici in provincia di Genova: due a Bargagli (dodici il totale), uno a Borzonasca (trentacinque), uno a Carasco (due), sette a Genova (centotrentuno), uno a Propata (dieci); e uno in provincia di Spezia a Varese Ligure (due).Il caso piemontese è stato registrato in provincia di Alessandria a Cassine (otto).

Rimangono stabili a 146 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.