Pegli, donna di 60 anni investita da una moto sulle strisce pedonali: è grave

Genova. Grave incidente stradale a Pegli, nel ponente genovese, poco prima delle 19 di oggi, giovedì 11 aprile.

Una donna di circa 60 anni è stata investita da una moto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Pallavicini, all’altezza di vico Sinope.

La donna ha riportato un trauma cranico, è stata soccorsa dall’automedica del 118 con i militi della Croce Verde Praese e della Crove Verde Sestrese.

La 60enn è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Ferita anche la conducente del motociclo, lei in modo lieve che è stata portata in “giallo” al pronto soccorso dell’ospedale di Voltri.

Sul posto la polizia locale per i rilievi e per gestire la viabilità: la strada è stata temporaneamente chiuso.