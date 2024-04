Parcheggi di via Gherzi, Comune in trattativa per farli tornare pubblici

Genova. Il prossimo 17 maggio si chiuderà l’asta giudiziaria relativa relativa ai diversi lotti immobiliari di via Gherzi, a Molassana, la cui ex-proprietà è andata in fallimento. Tra questi sono compresi anche i parcheggi su strada, che da tempo rappresentano una delle ferite aperte per quanto riguarda la qualità della vita dei residenti del quartiere.

Come è noto, infatti, nel 2014 gli stalli sono stati chiusi all’uso pubblico dalla proprietà dell’area che possedeva i palazzi della strada, appunto via Gherzi, anche questa non non pubblica, togliendo alla collettività decine di posti auto e creando scompiglio tra i gli abitanti della zona. Abitanti che si sono organizzati per chiedere alla politica di trovare una soluzione. Una battaglia portata avanti, in particolare, dal Comitato esercenti via Gherzi-Molassana e dal Comitato Gherzi-Lusignani in rappresentanza dei residenti.

Poi la svolta, con il fallimento dell’immobiliare proprietaria di case e parcheggi e la decisione da parte del tribunale di mettere all’asta parte del patrimonio immobiliare rimasto nelle disponibilità dell’azienda. In questa fase, quindi, a grande richiesta del territorio (e del Municipio) si è inserito il Comune di Genova che starebbe trattando per arrivare alla acquisizione dei parcheggi per riportarli a disposizione della comunità. “In questa fase l’amministrazione civica sta cercando un’interlocuzione per arrivare a stralciare le parti a cui la civica amministrazione non è interessata – ha spiegato l’assessore Matteo Campora rispondendo all’interrogazione del consigliere Mattia Crucioli, Uniti per la Costituzione – e poter quindi rilevare i parcheggi, come richiesto dai cittadini. Un passaggio non scontato, visto che le proprietà oggi sono in regime di curatela”.

Fra un mese il termine dell’asta, e forse il termine di una vertenza molto sentita per Molassana e i suoi abitanti: “Speriamo che sia la volta buona per via Gherzi. Non parole al vento – sottolinea Giacomo Cafasso, consigliere municipale di Uniti per la Costituzione – Una battaglia che dura ormai da un decennio. Caparbietà, insistenza, costanza e lungimiranza, soprattutto il sapere di lottare contro una palese ingiustizia. Per i cittadini del quartiere di Molassana, si apre uno spiraglio di speranza e una parziale soluzione in merito agli stalli privatizzati di via Luigi Gherzi. Accolgo positivamente la risposta del comune di Genova all’interrogazione di oggi presentata dal consigliere Mattia Crucioli, nella speranza che alle parole seguano i fatti”.