Palco sul Mare Festival, il 31 luglio Cristicchi e Amara in concerto con un omaggio a Battiato

Genova. Ecco il primo concerto della 29esima edizione di Palco sul Mare Festival. Simone Cristicchi e Amara porteranno il loro raffinato e ambizioso omaggio a Franco Battiato all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova mercoledì 31 luglio alle ore 21:30.

Ispirandosi al repertorio mistico del maestro, i due artisti si rendono interpreti con grazia e rispetto dei messaggi spirituali che ne hanno reso immortale l’opera. Un’occasione per riscoprire un’eredità preziosa, in un progetto musicale dalla nuova veste arrangiata dal maestro Valter Sivilotti e con l’accompagnamento dei Solisti della Accademia Naonis di Pordenone.

Un viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un rapimento – mistico e sensuale – tanto necessario in questo tempo in cui viviamo.

Oltre ai grandi successi, tra i quali La cura e Centro di gravità permanente, sono portati sul palco brani più intimisti, da E ti vengo a cercare a Torneremo ancora, l’ultimo brano inciso dal cantautore siciliano e non a caso il titolo scelto per il concerto.

Pochi sono gli artisti come Franco Battiato, capaci con le loro opere di “cucire” terra e cielo, raggiungendo la rara armonia in grado di risvegliare e accarezzare l’anima. Pellegrino dell’Assoluto e rivoluzionario della musica, ha lasciato un patrimonio inestimabile, in cui alla forma canzone si sposa una profonda tensione spirituale. Avvicinarsi a un simile gigante è una sfida, ma Simone Cristicchi e Amara possiedono la profondità d’animo e la sensibilità necessarie per affrontare con successo questo compito.

La prevendita è già attiva. È possibile acquistare i biglietti online su palcosulmarefestival.it e ciaotickets.com. Biglietti a partire da 20 Euro.